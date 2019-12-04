Абоненты БГЭС могут получить призы за новый автоплатеж

Абоненты Барнаульской горэлектросети могут выиграть приз в рамках акции "Спасибо за автоплатеж", которая проводится по инициативе Сбербанка России до 31 декабря.

Принять в ней участие могут жители Барнаула, которые впервые подключили услугу автоплатеж по определенному лицевому счету. Для этого надо совершить три простых действия:

зайти самостоятельно в программу "Сбербанк Онлайн" через сайт или мобильное приложение;

подключить новый автоплатеж на сумму от 500 рублей;

совершить хотя бы одну расходную операцию по данному автоплатежу в период проведения акции.

Всего будет разыграно 178 призов, номинал каждого составляет 10 000 бонусов "спасибо". Бонусы будут зачислены на счет победителей сразу после подведения итогов акции, которое состоится в период с 1 по 31 января 2020 года.

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте www.sberbank.ru в разделе "Частным клиентам" / "Выгодно для всех".