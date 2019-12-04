На Алтае задержали браконьера, подозреваемого в убийстве четырех лосей

В Алтайском крае полицейские задержали браконьера, которого подозревают в незаконном отстреле четырех лосей, сообщает региональное МВД.

"В середине ноября в двух километрах от села Калиновки Залесовского района в ходе рейда председатель охотничьего общества увидел несколько лосиных туш, после чего немедленно сообщил об этом в полицию", – рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что житель Первомайского района 1982 года рождения из карабина застрелил лосей. После чего он разделал животных и собирался перевезти их домой, но был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело. Сумма причиненного государству ущерба составила порядка 1,4 млн рублей.

Сотрудники полиции изъяли у охотника карабин, гильзы, патроны, нож и мясо диких животных. Все направлено на экспертизу.

Напомним, ранее Минприроды обновило оценку стоимости охотничьих ресурсов по состоянию на конец 2018 года. До этого сумма возмещения за убитого лося в стране составляла 80 тыс. рублей, но цена выросла согласно новому документу.