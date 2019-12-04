Алтайского хоккеиста вызвали в сборную России. Такого не было со времен Черепанова

Защитник "Ак Барса", воспитанник бийского хоккея Никита Лямкин вызван в сборную России на матчи этапа Евротура – Кубка Первого канала. Впервые за долгие годы алтайский хоккеист будет играть за национальную сборную. В последний раз такое произошло в октябре 2008 года, когда за несколько дней до смерти приглашение в сборную на первый этап Евротура – Кубок Карьяла – получил нападающий омского "Авангарда" Алексей Черепанов.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Москве, за исключением вынесенных матчей Финляндия – Чехия (Пльзень) и Россия – Финляндия (Санкт-Петербург). Сборная России проведет две игры в Москве, а третья второй год подряд пройдет на большом стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, который вмещает до 68 тысяч человек. Тренерский штаб сборной России назвал фамилии игроков, вызванных для подготовки к турниру.

В нем примет участие сразу трио защитников казанского "Ак Барса", включая нашего земляка Никиту Лямина. В составе этой команды в 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА со счетом 4:1. Позже Лямин привез трофей в Барнаул и родной Бийск. Впервые самая главная награда российского хоккея побывала в Алтайском крае.

Никита Лямкин начинал играть в хоккей в Бийске, он занимался в детском клубе "Лицей", базой которого является ледовая площадка в квартале АБ.

В школьном возрасте Никита вместе со своими родителями переехал в Новокузнецк, чтобы постигать азы хоккея в спортшколе местного клуба "Металлург" (команда "Металлург" в те годы играла в Континентальной хоккейной лиге).

Юный хоккеист успешно выступал в молодежной команде ХК "Металлург", также некоторое время играл в Канаде – в команде Молодежной хоккейной лиги. Затем вернулся в Россию и выступал уже за основной состав "Металлурга" (Новокузнецк). А теперь играет за один из сильнейших клубов КХЛ – казанский "Ак Барс".