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Родителей накажут за то, что их ребенок голым сидел на лестничной площадке в Барнауле

, ИА "Амител"
Сотрудники полиции выезжали на квартиру и составили административный протокол
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На родителей мальчика, который в одном белье сидел на лестничной площадке в Барнауле 3 декабря, составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП. Получат они предупреждение или заплатят штраф, пока неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники полиции выезжали по адресу, где проживает семья ребенка, и составили административный протоков по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Мальчика нашла женщина, которая утром гуляла с собакой. Ребенок сидел на лестничной площадке в одном нижнем белье. На вопросы не отвечал. На теле были ссадины и синяки. Жильцы забрали его к себе, накормили, одели и вызвали полицию. После того как ребенок оттаял, он рассказал, что родители бьют его и брата, дома тараканы и пауки.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

4.12.2019 11:23
- гость -

Ей щель зашить надо и горб сломать. А ребятишек изымать, хоть голодные и раздетые не будут.

4.12.2019 11:27
Формалист

Вот какие молодцы, протокол составили! И что, тетка бумажки испугалась, и бить своих детей перестала? А вариант, что теперь она их будет бить и к батарее привязывать, чтобы они в подъезд не вышли и никому на глаза не попались, не рассматривают? Бумажкой от детей отмахнулись и довольные.

4.12.2019 11:31
- гость -

4.12.2019 11:23
- гость
Да что вы, это же ювенальная юстиция какая-то будет. А у нас скрепы. Бьют - значит, любят.
А если без иронии - я бы таких детей отдавала тем самым пролайферам, которые против абортов топят. И пусть содержат до 18 лет. Хотя бы по одному ребенку.

4.12.2019 11:45
- гость -

4.12.2019 11:23
- гость -
А ребятишек изымать, хоть голодные и раздетые не будут.

Вы бы для начала с выпускниками детдомовскими поговорили, как там им жилось, а потом бы уж предлагали.

4.12.2019 11:51
- гость -

Предлагаете рожалку воспитывать?

4.12.2019 11:52
- гость -

4.12.2019 11:27
Формалист


так и будет

4.12.2019 11:53
- гость -

4.12.2019 11:23
- гость -

точно

4.12.2019 11:55
месный

4.12.2019 11:31
- гость -

А чё это по одному то всего. Нифига штук по 5 и каждый месяц чтоб брали новых 5 к своим уже набранным. И содержат их потом до 18лет, нет даже не до 18 а до 21, отучившись ребёнок должен на ноги ещё встать. И жильём должны каждого обеспечить хотябы однушкой студией .

4.12.2019 11:57
- гость -

4.12.2019 11:45
- гость -
Необязательно в детский дом. Трехлетку усыновят очень быстро

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