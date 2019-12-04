Родителей накажут за то, что их ребенок голым сидел на лестничной площадке в Барнауле

На родителей мальчика, который в одном белье сидел на лестничной площадке в Барнауле 3 декабря, составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП. Получат они предупреждение или заплатят штраф, пока неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники полиции выезжали по адресу, где проживает семья ребенка, и составили административный протоков по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Мальчика нашла женщина, которая утром гуляла с собакой. Ребенок сидел на лестничной площадке в одном нижнем белье. На вопросы не отвечал. На теле были ссадины и синяки. Жильцы забрали его к себе, накормили, одели и вызвали полицию. После того как ребенок оттаял, он рассказал, что родители бьют его и брата, дома тараканы и пауки.