Жители алтайского села просят вернуть им единственного детского футбольного тренера

Жители села Безрукавка написали письмо, с просьбой вернуть их детям футбольного тренера. Обращение было опубликовано в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Автор поста рассказал, что в августе 2019 года в их селе открылась новая футбольная площадка. Теперь у ребят есть и стадион, и хоккейная площадка с раздевалками. Не хватает только тренера. Единственный специалист уволился в ноябре из-за зарплаты в 4 тысячи рублей.

Жители села просят помощи в рассмотрении вопроса заработной платы и восстановлении тренера в должности.

"Мы желаем, чтобы наши дети были здоровыми и спортивными. И у нас есть все, кроме тренера. Просим помощи у администрации Рубцовского района и Алтайского края", – говорится в обращении.