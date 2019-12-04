Жители алтайского села просят вернуть им единственного детского футбольного тренера

Жители села Безрукавка написали письмо, с просьбой вернуть их детям футбольного тренера. Обращение было опубликовано в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Автор поста рассказал, что в августе 2019 года в их селе открылась новая футбольная площадка. Теперь у ребят есть и стадион, и хоккейная площадка с раздевалками. Не хватает только тренера. Единственный специалист уволился в ноябре из-за зарплаты в 4 тысячи рублей.
Жители села просят помощи в рассмотрении вопроса заработной платы и восстановлении тренера в должности.
"Мы желаем, чтобы наши дети были здоровыми и спортивными. И у нас есть все, кроме тренера. Просим помощи у администрации Рубцовского района и Алтайского края", – говорится в обращении.
Комментарии
из-за зарплаты в 4 тысячи рублей
После оглашения таких зарплат сразу гордость за Великую страну Россию появляется.
Денег нет для своих детей! Но они есть для других стран, для любовниц банкиров, для госкомпаний и олигархов...
Дорого готовить своих спортсменов
Легче натурализовать кого-нибудь людоеда
12:15
Зато у нас есть Сила Сибири, которая окупится лет через 40, примечательно то, что Китайцы не вложили в неё ни юаня.
Зачем вкладываться в пушечное мясо?
А рабочий день у этого специалиста какой? Час, полтора? Сколько детей в секции? Может предусмотреть какое-то совмещение? А то я завтра потребую чтобы создали персональную секцию для моего сына и содержали тренера с достойной зарплатой.