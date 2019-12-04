Производитель кокосовой пасты пожаловался, что "Мария-Ра" не пускает его на полку

Молодой предприниматель Вячеслав Колеватов считает, что "Мария-Ра" ставит барьеры производителям Алтайских продуктов. Местный ретейлер мог бы лояльно относиться к соотечественникам, поддерживая и обеспечивая отчисления налогов. Основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин жестко ответил на критику: продукт выбирает не сеть, а покупатель.

Спор разгорелся на форуме "Мой бизнес: встречи по делу", который прошел в Барнауле 3 декабря в "Алтайском филиале РАНХиГС". Его организовало Министерство экономического развития РФ при поддержке информагентства ТАСС. В форуме поучаствовали более 180 человек.

На что пожаловался производитель

Вячеслав Колеватов рассказал, что его компания "Трамони" занимается переработкой продуктов, в том числе производит кокосовую пасту со вкусом конфет "Рафаэлло": "Благодаря огромным усилиям Минэконома мы зарегистрировались в ТОСЭР и получили льготы по пенсионным отчислениям и налоговые". Также налажены поставки в Казахстан: продукция поедет туда фурами.

Колеватов сотрудничает в Алтайском крае с магазинами федеральной сети "Пятерочка", а также поставляет в гипермаркеты "Карусель" в других регионах. Но он и другие резиденты ТОСЭР никак не могут подписать договор с байерами (менеджерами по закупу) сети "Мария-Ра".

"Мы полгода ведем переговоры, и, казалось, вот-вот подпишем его, но приходит другой поставщик с большим ассортиментом, и в том числе китайской шоколадной пастой, и выбирают его", – пожаловался Колеватов.

"Через байеров невозможно перешагнуть. Они выбирают либо своих друзей, либо импортные продукты, налоги на производство остаются в стране-производителе. Поэтому местным нужна поддержка. В Минэкономразвития сказали, что можно написать письмо в "Марию-Ра": "Просим вас рассмотреть возможность сотрудничества с этой компанией и закупать ее продукцию". Но им (ретейлеру) это не нравится".

Что думает об этом Ракшин

Александр Ракшин ответил: "Это миф, что мы не пускаем кого-то в "Марию-Ра". Если вы производите продукт, который востребован людьми, мы сами прибежим к вам и будем просить его. Это не мой каприз. Не я определяю, какой товар брать, а сидящие тут люди (показывает на участников форума, – прим. авт.). Создать спрос – это обязанность производителя. Вы хотели продвинуть тут товар? Так почему не принесли и не дали продегустировать собравшимся, не рассказали какой он вкусный?"

Он привел пример: крупнейшие хлебозаводы Барнаула хотели продавать продукцию в его магазинах – № 4 и № 6. Он поставил в одной из точек продаж лотки с наименованием производителей. Покупатели лучше раскупили хлеб "шестерки", а пряники – "четверки". По этим позициям ретейлер и начал работать с производителями.

Основатель сети "Мария-Ра", в которой сегодня более 1100 магазинов, рассказал, что накануне получил от госструктур письмо, в котором его призывали лояльно относиться к Алтайским продуктам и чаще выбирать их среди других. "Я выкинул его даже не читая. Покупателя нельзя заставить, – подчеркнул он. – Вы все ждете, что вам помогут, а я даже ваш продукт не знаю".

Предприниматель в том числе пояснил: крупные сети не могут работать с мелкими поставщиками. Это не укладывается в модель бизнеса и ставит его под угрозу. "Но мы уже занялись разработкой программы, которая позволит формировать индивидуальные матрицы для магазинов. На разработку потребуется еще около года, потому что готовых решений на рынке нет. Тогда мы сможем работать с фермерами, которые могут поставить продукцию только в 10 магазинов", – добавил Ракшин.