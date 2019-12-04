Производитель кокосовой пасты пожаловался, что "Мария-Ра" не пускает его на полку

Молодой предприниматель Вячеслав Колеватов считает, что "Мария-Ра" ставит барьеры производителям Алтайских продуктов. Местный ретейлер мог бы лояльно относиться к соотечественникам, поддерживая и обеспечивая отчисления налогов. Основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин жестко ответил на критику: продукт выбирает не сеть, а покупатель.
Спор разгорелся на форуме "Мой бизнес: встречи по делу", который прошел в Барнауле 3 декабря в "Алтайском филиале РАНХиГС". Его организовало Министерство экономического развития РФ при поддержке информагентства ТАСС. В форуме поучаствовали более 180 человек.
На что пожаловался производитель
Вячеслав Колеватов рассказал, что его компания "Трамони" занимается переработкой продуктов, в том числе производит кокосовую пасту со вкусом конфет "Рафаэлло": "Благодаря огромным усилиям Минэконома мы зарегистрировались в ТОСЭР и получили льготы по пенсионным отчислениям и налоговые". Также налажены поставки в Казахстан: продукция поедет туда фурами.
Колеватов сотрудничает в Алтайском крае с магазинами федеральной сети "Пятерочка", а также поставляет в гипермаркеты "Карусель" в других регионах. Но он и другие резиденты ТОСЭР никак не могут подписать договор с байерами (менеджерами по закупу) сети "Мария-Ра".
"Мы полгода ведем переговоры, и, казалось, вот-вот подпишем его, но приходит другой поставщик с большим ассортиментом, и в том числе китайской шоколадной пастой, и выбирают его", – пожаловался Колеватов.
"Через байеров невозможно перешагнуть. Они выбирают либо своих друзей, либо импортные продукты, налоги на производство остаются в стране-производителе. Поэтому местным нужна поддержка. В Минэкономразвития сказали, что можно написать письмо в "Марию-Ра": "Просим вас рассмотреть возможность сотрудничества с этой компанией и закупать ее продукцию". Но им (ретейлеру) это не нравится".
Что думает об этом Ракшин
Александр Ракшин ответил: "Это миф, что мы не пускаем кого-то в "Марию-Ра". Если вы производите продукт, который востребован людьми, мы сами прибежим к вам и будем просить его. Это не мой каприз. Не я определяю, какой товар брать, а сидящие тут люди (показывает на участников форума, – прим. авт.). Создать спрос – это обязанность производителя. Вы хотели продвинуть тут товар? Так почему не принесли и не дали продегустировать собравшимся, не рассказали какой он вкусный?"
Он привел пример: крупнейшие хлебозаводы Барнаула хотели продавать продукцию в его магазинах – № 4 и № 6. Он поставил в одной из точек продаж лотки с наименованием производителей. Покупатели лучше раскупили хлеб "шестерки", а пряники – "четверки". По этим позициям ретейлер и начал работать с производителями.
Основатель сети "Мария-Ра", в которой сегодня более 1100 магазинов, рассказал, что накануне получил от госструктур письмо, в котором его призывали лояльно относиться к Алтайским продуктам и чаще выбирать их среди других. "Я выкинул его даже не читая. Покупателя нельзя заставить, – подчеркнул он. – Вы все ждете, что вам помогут, а я даже ваш продукт не знаю".
Предприниматель в том числе пояснил: крупные сети не могут работать с мелкими поставщиками. Это не укладывается в модель бизнеса и ставит его под угрозу. "Но мы уже занялись разработкой программы, которая позволит формировать индивидуальные матрицы для магазинов. На разработку потребуется еще около года, потому что готовых решений на рынке нет. Тогда мы сможем работать с фермерами, которые могут поставить продукцию только в 10 магазинов", – добавил Ракшин.
Комментарии
в марийке достаточно другой гадости на полках
да и что не день то по 5-6 новостей про Ракшина, проплата прошла успешно
Основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин жестко ответил на критику: продукт выбирает не сеть, а покупатель. НЕ СМЕШИТЕ !!!
Колеватов сотрудничает в Алтайском крае с магазинами федеральной сети "Пятерочка", а также поставляет в гипермаркеты "Карусель" в других регионах. Но он и другие резиденты ТОСЭР никак не могут подписать договор с байерами (менеджерами по закупу) сети "Мария-Ра".
а кто мешает г-ну Колеватову открыть свой магазин
открывает свой магазинчик по продаже своей продукции, получает барыши и радуется жизни
не хочет магазин - лоток на Новом или Крытом рынке
ежели продукт хороший - от покупателей отбоя не будет
но нет, надобно именно в Мария-Ра залезть....
Производитель готов закрыть обьем поставок и платить штрафы если этого не сделает?
Нахрена его поста в 10 Магазинах огромной сети.
Такое ощущение что люди идиоты.
Давно не хожу в Мра по причине скудного ассортимента
Народ, что ни коммент, то "диванная" мудрость...правильно Ракшин говорит, что его магазины - это не место для продвижения, хреново значит работают маркетологи этой фирмочки, что никто не знает, плюс!!! цены на местные продукты какие?! - оХХХХХ.., для чего ими заставлять полки, чтоб они там срок годности удачно свой отсиживали?! на такую продукцию нужна целевая аудитория, взять даже нашу арахисовую местную пасту...ГГГГГ неописуемое, стоит за 300р..... вот пусть и продают такие товары в МОДНЫХ кофейнях и кафешках. Мария ра - дежурный магаз для ср класса. все
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и кому это добро в Сибири надо...
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м-да...
Лукавит Ракшин, но и правду говорит, мелким просто в его сети не место, поэтому им проще кооперироваться, как это делают некоторые производители и открывать свои точки. Народ тоже не дурак и до тойже Вкусной Жизни и пешком доходит.
4.12.2019 12:19
- гость -
Фанат Ракшина? Считаете сколько новостей прошло? Еще поди скрины сохраняете)))
А по существу прошел форум, от туда новости.... если вам не интересно зачем тратите свое время и читаете это, еще и пишите?
4.12.2019 12:19
- гость -
Ракшин ведет активную деятельность в АК (спорт, бизнес, стройка, сеть и т.д.)... встаньте с дивана и про вас возможно что-нибудь напишут
А я не хожу потому что из пяти-шести касс работает одна и очередь через весь магазин. На просьбу открыть ещё кассу, обычно отвечают, некому. В магните через дорогу, только скапливается народ, сразу открывают другие кассы, итог очередей нет.
Зажрался и зазнался
4.12.2019 12:50
- гость -
у вас бурная фантазия, отписалась только здесь
"местный производитель"? А где в Алтайском крае кокосы с арахисом растут? Получает оттуда бочками, здесь фасует по пакетикам и "местный производитель"?
Это такое г ..что в марии ра потребитель выбрал?
Попасть в сети очень сложно. Поэтому производство в россии в ж..е.
4.12.2019 13:04
Бизнесмен
Попасть в сети очень сложно. Поэтому производство в россии в ж..е.
Вы можете не щемиться в сети - с адекватной ценой на товары мы вас везде найдем!)
Из за вашего ценника и производство в ж...