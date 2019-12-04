Команда АГМУ признана открытием VI Всероссийской олимпиады по нормальной физиологии

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова состоялась VI Всероссийская студенческая олимпиада по нормальной физиологии, посвященная памяти академика К.В. Судакова.

Алтайский государственный медицинский университет на олимпиаде представляла команда "Правнуки Павлова" под руководством заведующего кафедрой нормальной физиологии Игоря Шахматова и доцента кафедры Юлии Бондарчук.

В состав команды вошли студенты лечебного факультета: шестикурсники Антон Седов (капитан команды) и Яна Каминская, Дарья Прокопец и Полина Маршалкина (обе – представительницы четвертого курса). "Правнуки Павлова" соревновались с командами из сильнейших медицинских университетов России и стран ближнего зарубежья. Всего в мероприятии приняло участие 54 коллектива.

В первый соревновательный день состоялись испытания, посвященные терминологии, истории физиологии, а также конкурс капитанов и решение ситуационных задач. На следующий день каждому участнику представился шанс проявить себя: прочитать мини-лекцию по одному из разделов физиологии, ответить на индивидуальные вопросы и тестовые задания. В практико-ориентированных конкурсах участникам из АГМУ удалось показать себя наилучшим образом, за что команда была удостоена звания победителя в номинации "Клиническое мышление". Капитан команды Антон Седов по итогам олимпиады признан лучшим в рамках капитанского конкурса.

"Несмотря на то, что наша команда принимала участие во Всероссийской олимпиаде по нормальной физиологии впервые, в определенные тонкости и нюансы при проведении конкурсов приходилось погружаться на месте. Физиологи из Барнаула показали очень высокий уровень знаний и умений, что позволило говорить о команде из АГМУ как об открытии олимпиады", – отметил руководитель команды Игорь Шахматов.

Отметим, по инициативе Игоря Шахматова состоялся круглый стол по преподаванию практических навыков на кафедрах нормальной физиологии. Выступление заведующего кафедрой нормальной физиологии АГМУ вызвало большой интерес среди руководителей делегаций, большое количество вопросов и желание перенять опыт Алтайского медуниверситета в этом направлении.

"Исходя из итогов круглого стола можно с уверенностью констатировать, что на сегодня методология обучения практическим навыкам, разработанная и внедренная профессорско-преподавательским коллективом кафедры, а также степень их усвоения студентами является наиболее прогрессивной среди медвузов страны", – подчеркнул Игорь Шахматов.