Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания

Польские медики решили упростить работу пластическим хирургам и выяснить, какая часть женской груди чаще остальных притягивает к себе взгляды. Оказалось, что нижняя часть чаще становится объектом внимания, чем верхняя.

Исследование должно помочь восстановить форму груди после операций, например, по удалению опухолей, так, чтобы она оставалась привлекательной для окружающих.

Специалисты собрали группу из 50 мужчин и 50 женщин, которым показали восемь моделей женской груди. Каждую из них добровольцы должны были осмотреть и поставить оценку от 1 до 10. Участникам предложили оценить привлекательность и симметрию моделей, однако это было ложной целью эксперимента. Во время просмотра движения глаз испытуемых фиксировали с помощью ай-трекера.

Установлено, что люди чаще дольше фокусируют внимание на нижней части груди (до 29% времени) и в районе соска (28%). От формы груди концентрация не зависела и только увеличивалась, если грудь была большого размера.

Составленная учеными карта внимания поможет медикам сфокусироваться на действительно значимых участках груди, пишет N+1.