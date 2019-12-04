Коллекторы больше не смогут выбивать долги у россиян за ЖКХ по агентской схеме

Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам россиян за ЖКХ, пишут "Известия". Соответствующий законопроект будет подготовлен в январе 2020 года, а затем принят на весенней сессии.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новый документ запретит коллекторам работать по агентской схеме.
"Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания", – заявил депутат.
Действующее законодательство уже лишает прав коллекторов покупать задолженности граждан по коммунальным платежам. Но взыскатели нашли обходные пути благодаря агентскому договору, без переуступки прав требования и с фиксированным процентом с возвращенных денег.
Комментарии
Коллекторов давно запретить надо
Вот когда слушаю чиновничьи сопли - слюни про борьбу с коллекторами, мне становится смешно! Коллекторы - простые люди и эти люди нарушают уголовный кодекс применяя насилие, угрозы и др. методы против других людей, хоть и должников. Всего навсего, требуется посадить трех - четырех коллекторов и это показать по телевидению и предупредить, что с другими будет так же. Зачем придумывать какие то законы на законы?
4.12.2019 12:35
- гость -
Ну или официально разрешить давать им отпор любыми средствами и освободить от любого наказания в т.ч. уголовного