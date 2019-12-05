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Как избежать катастрофы: ученые сделали фильм о проблемах алтайских лесов

, ИА "Амител"
По мнению экспертов, Алтайский край может избежать ситуации как с летними пожарами в Сибири

 

Ученые опубликовали научно-популярный фильм о проблемах лесной отрасли в Алтайском крае. Они считают, одной из главных проблем сохранения леса стала зависимость от мнения широкой общественности. Так, эксперты в качестве примера приводят Московскую область, которая пережила схожую с Алтайским краем ситуацию. Там "закрытые" под давлением общественности от научно-обоснованной хозяйственной деятельности ельники погибли, и потребовалось вложить сотни миллионов рублей на их восстановление.

"Я вам гарантирую, пройдет какой-нибудь ураган, вы здесь будете иметь ленточные ветровалы шириной 10 км и длиной по 100-150 км", – говорит главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук, доктор географических наук, заслуженный лесовод РФ Виктор Нефедьев (г. Москва) о ситуации в Алтайском крае. 

Стремительное старение ленточных боров, по мнению авторов фильма, это проблема, на которую не хотят обращать внимания ни местные власти, ни региональная наука, ни общественность. Эксперты говорят, что во многих лесничествах молодых посадок – менее 10%. В таких условиях ученым не понятно, откуда возьмутся новые леса. По их мнению, сохранять старовозрастные насаждения, которые уже не выполняют экологических функций, – настоящая утопия.

По мнению ученых, старовозрастные леса – самые бедные и предрасположены к лесным пожарам.

"Где формируются редкие виды? В редких биотопах. Они как появляются? В результате той же гари, той же вырубки. Уникальные биотопы дают возможность жить редким видам. Если мы сделаем все леса старовозрастными, они все равно сгорят, как это было совсем недавно в Сибири", – считает заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН Красноярск, доктор биологических наук (г. Красноярск) Александр Шишикин.

По мнению авторов фильма, это одна из первых серьезных попыток осмыслить ситуацию с ленточными борами именно с научной и исторической точек зрения. Идея снять фильм родилась на научной конференции в Новосибирске, которая прошла в феврале на базе Института леса СО РАН. Тогда представители науки сошлись во мнении, что стратегия ведения хозяйственной деятельности в ленточных борах правильная. Тем не менее, по мнению экспертов, нужны корректировки с учетом возраста насаждений, а также новые правила работы, отличающиеся от всероссийских нормативов и применимые только к уникальным сосновым лесам.

Также эксперты говорят, что в последние годы о ленточных борах сложилось много мифов, в частности об их бесконтрольной вырубке. Однако такая информация, по мнению авторов фильма, прямо противоречит настоящему положению дел и состоянию ленточных боров, площадь которых благодаря грамотной работе лесоводов ежегодно увеличивается.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

5.12.2019 12:07
- гость -

Поганые лесорубы, всё им не терпится наши бора вырубить! Любую сказку готовы сочинить.

5.12.2019 12:14
- гость -

Вы, хлопцы определитесь или "Стремительное старение ленточных боров, по мнению авторов фильма, это проблема, на которую не хотят обращать внимания ни местные власти, ни региональная наука, ни общественность", тогда откуда взялся вывод - "площадь которых благодаря грамотной работе лесоводов ежегодно увеличивается"?!

5.12.2019 12:16
- гость -

Почему в США секвойи столетиями стоят и ничего? А у нас лес старый, надо вырубать

5.12.2019 12:20
- гость -

1.Уберите из Иркутска и Забайкалья новых друзей России.
2. Уса садить и все конфисковать.
3.Запретить экспорт древесины.
4. Селюкам, которые за копейки леса поджигали вырвать руки.
5. Всех кто покрывал к усу, все отнять и посадить.

5.12.2019 12:23
- гость -

12:20
Уса\к усу - дефект речи?

5.12.2019 12:32
- гость -

Как выглядит жизнь и зарплата профессора по лесам? Мне кажется - никак.

5.12.2019 13:00
- гость -

Десятки тысяч лет как то бор справлялся без литовсклеса. Это древнейшие леса в России на севере был ледник, а южнее огромные озера по более великих американских. А теперь какие мартышки говорят, что нужны рубки.

5.12.2019 13:08
АБОРИГЕН

Надо в первую очередь понимать, что алтайские леса по сути РЕЛИКТОВЫЕ. Они не вырастут в том климате, что сформировался сейчас. Все эти леса появились когда условия были иными. Вегетативный период сейчас таков, что кроме казахской степи вы тут ничего на месте "санитарно" вырубленного леса не получите.
Климат сухой, резко-континентальный, то что в европейской части вырастит за 10-20 лет, тут понадобится все 100.

5.12.2019 13:43
Павсекакий

"Ученые опубликовали научно-популярный фильм..."
------
Заказчик "Алтайлес"?

"Я вам гарантирую, пройдет какой-нибудь ураган, вы здесь будете иметь ленточные ветровалы шириной 10 км и длиной по 100-150 км"
-----
Во заливает! Видать хорошо проплатили.

В свете вышеизложенного как обычно вопрос - как леса простояли тысячи лет и не сгинули без "заботы" работников лесной промышленности?

5.12.2019 14:17
- гость -

Никак не уймутся! Дайте им все вырубить под чистую, а траву всю вырвать и выкопать! В Иелоустонском заповеднике деревья по тысяче лет растут и никаких там ветровалов нет. Главные ветровалы такие же дятлы как и у нас! Не зря наверное кельты применяли жестокие меры к тем кому крышу от денег снесло.

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