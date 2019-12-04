Воспитанники центра "Наследники Ползунова" примут участие в научном конкурсе в Китае

Одиннадцать воспитанников Фонда имени Сун Цинлин, учащихся школ разных городов Китая, лауреатов и победителей различных детских конкурсов и программ побывали вчера, 3 декабря 2019 года, в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова и в центре детского научного и технического творчества "Наследники Ползунова". Для русских и китайских школьников преподаватели центра провели уроки по техническому творчеству, робототехнике, лабораторные занятия по химии, физике и математике.

"Мы очень надеемся, что уже в 2020 году состоится первый совместный российско-китайский конкурс проектов по точным наукам и инженерии, – поделился исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. – Первый отбор пройдет в январе в рамках Детского научного конкурса, и авторы лучших проектов будут участвовать в нескольких китайских конкурсах".

По словам вице-президента китайского Фонда имени Сун Цинлин Цзин Динцюань, в ходе переговоров с руководством Алтайского государственного технического университета и Фонда Андрея Мельниченко было достигнуто полное взаимопонимание и договоренность о сотрудничестве.

"Мы ждем в гости делегации университета и воспитанников Центра "Наследники Ползунова", чтобы принять участие в творческих фестивалях и международных детских научных конкурсах, которые ежегодно проходят в Пекине, – сказал Цзин Динцюань. – Мы были очень рады увидеть наших китайских студентов, обучающихся в вашем университете, и убедиться в высоком качестве образования, которое они здесь получают".

"Мы показали нашим китайским гостям лаборатории центра "Наследники Ползунова", и увидели, с каким азартом в глазах они совместно работали, конструировали роботов, экспериментировали, – поделился своим мнением ректор АлтГТУ Андрей Марков. – Я уверен, что знакомство наших ребят продолжится, у них появятся идеи для новых изобретений, которые они смогут презентовать на международных конкурсах и олимпиадах".

Он также выразил уверенность в том, что у зарождающейся дружбы двух Фондов большое будущее. И речь идет не только о проведении детских конкурсов, но и о подготовке совместных образовательных программ и академических обменах учащейся молодежи и преподавателей.

Справка

Благотворительный Фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017-2019 годах в рамках ключевой для Фонда программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК были открыты центры детского научного и технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественно-научного цикла. Занятия для всех учащихся проводятся бесплатно.