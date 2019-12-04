Справедливоросс предложил компенсировать питание школьникам Первомайского района

Член партии "Справедливая Россия", глава Сибирского сельсовета Олег Боронин предложил выделить из бюджета Первомайского района Алтайского края 4,5 млн рублей на компенсацию питания школьников. Это касается пока детей из малообеспеченных и многодетных семей, но справедливороссы давно настаивают на необходимости помочь с оплатой обедов для всех учащихся.

"Позиция "Справедливой России" такова, что в бюджетах муниципалитетов должны быть предусмотрены средства на компенсационные выплаты за питание школьников льготных категорий, плюсом к поступающим на эти цели дотациям из краевой казны. Фракция СР в АКЗС постоянно поднимает вопрос школьного питания, обосновывая необходимость повышения имеющейся скудной льготы", – цитирует Боронина пресс-служба партии.

С инициативой выделить 4,5 млн рублей он как депутат районного Собрания выступил на публичных слушаниях по проекту бюджета 2020 года Первомайского района. Сегодня краевая компенсация составляет всего 4,85 рубля на одного школьника, то есть именно на эту сумму родителям приходится меньше платить за обед.

Эта сумма взята не "с потолка". Олег Боронин предложил сократить на 10% расходы на оплату коммунальных услуг. Освобожденные средства направить на компенсацию питания.

"Дети – это главное. Это наше будущее. И если мы не обеспечим им сытого будущего, не будем их растить здоровыми, то рано или поздно расходы на коммунальные услуги не будут никем востребованы", – подчеркнул справедливоросс.