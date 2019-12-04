Житель Перми открыл стрельбу по прохожим и полицейским. Женщина погибла

Мужчина с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим в Перми, сообщает РБК.

Источники сообщают, что стрелок находился под эффектом сильнодействующих веществ. Он начал стрелять из окна своей квартиры, а затем вышел с ружьем на улицу.

50-летний преступник застрелил женщину 1969 года рождения, а затем ранил одного из сотрудников Росгвардии, прибывших на задержание. Он был госпитализирован. Также сообщается о том, что ранения получил еще один прохожий.

Сейчас злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По информации СМИ, убитая могла приходиться стрелку женой.