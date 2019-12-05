Алтайская кукла ручной работы. В нее влюбились Москва и Новосибирск

Советский Союз славился своими игрушками. И хотя назвать полки магазинов переполненными куклами, машинками и другой детской радостью было сложно, качество детских товаров всегда было на высоте. Во многих семьях наверняка есть куклы, мягкие медведи или зайцы, которые передаются из поколения в поколение.

В современных магазинах глаза разбегаются от обилия ярких, кричащих, жужжащих изделий, но часто многие из них быстро приходят в негодность. Да и вообще вопрос качества вызывает сомнения. Именно поэтому среди отечественных производителей игрушек особую нишу занимают те, кто возрождает и поддерживает советские технологии производства. В Алтайском крае тоже есть такая компания, отвечающая за игрушки, которые дарить детям не только приятно, но и полезно и безопасно.

Об особенностях своего бизнеса, только набирающего обороты после определенного застоя, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали руководитель компании "Санэкс" Наталья Бекечетова и коммерческий директор Идэль Зайнутдинов.

– Как давно существует ваша компания и какие игрушки вы производите?

Наталья: Компания наша существует с 1993 года. Нам, второму поколению, "Санэкс" передали по наследству. Это семейный бизнес, который начали мои тетя и дядя. С помощью сотрудников Московского института детской игрушки они создали формулу куклы-младенца.

– Где производится эта кукла?

Наталья: В Барнауле, на территории Завода механических прессов. На протяжении больше 20 лет там находится наш цех.

– Сколько за это время выпустили куколок?

Идэль: Более 30 тысяч изделий. Это если говорить только о куклах. Потому что мы отливаем не только куклу-младенца, есть еще новогодняя коллекция – это Деды Морозы со Снегурочками.

Наталья: Эти персонажи сейчас, в канун Нового года, очень актуальны, поэтому мы очень плотно занимаемся ими. Заключили договоренности с народными мастерами, которые вручную расписывают наших Дедов Морозов и Снегурочек.

Идэль: Это ручной труд. И, получается, аналогов этим игрушкам нет. Потому что художник никогда не повторяется, всегда рисует по-разному.

– Как вы вышли на мастеров? Сколько умельцев работает в этом проекте?

Идэль: Возникла у нас с Натальей идея – привлечь к этому творческому процессу профессионалов художественной росписи. Буквально сели в машину и поехали покорять творческие мастерские.

Наталья: А начали мы со своих детей. Мы позвали их к себе в цех, там они сели и начали расписывать игрушки. Нам было важно посмотреть, как это в итоге будет выглядеть и найдет ли такое творчество отклик у потенциальной аудитории, будет ли спрос на игрушки. С этими куклами потом мы поехали на выставку "Мир детства – 2019" в Москву. Все, кто подходили к нашей экспозиции, говорили: "Делайте! Делайте! Будет очень интересно!" Многие захотели приобрести. И поэтому мы приняли решение заниматься нашей сказочной коллекцией: Дед Мороз, Снегурочка, Антошка с ложкой и Два сапога – пара.

Идэль: Сейчас пробуем восстановить эту особую технологию производства игрушек.

Наталья: Да, и мы, в общем, поехали искать мастеров, начали обзванивать – в итоге сработало сарафанное радио, и к нам пришли творцы. В частности, "Турина гора" нам очень сильно помогает.

Идэль: Они посмотрели на наши игрушки, идея очень понравилась, и они решили поучаствовать в проекте. Тем более мы – производители местные, алтайские. Это сыграло огромную роль в том, что они с удовольствием взяли у нас изделия.

Наталья: Но большую часть взял "Город Мастеров".

– Сколько Дедов Морозов и Снегурочек отдали художникам?

Идэль: Они в постоянном процессе изготовления. Это пробный вариант, потому как работаем в этом направлении первый год. Выпустили их немного – наверное, до 500 штук. А мастерам отвезли штук 50. Но тут важно понимать, что каждый персонаж нашей сказочной коллекции уникален: художник в каждого Деда Мороза, в каждую Снегурочку вкладывает что-то особенное. После росписи мы подбираем наиболее подходящих друг другу по антуражу и отправляем на продажу.

– Есть для вас какая-то особая кукла? Может, событие связано с ней или особый характер у игрушки?

Идэль: Для меня лично – это Антошка с ложкой. Это наш народный персонаж: "Антошка… Пойдем капать картошку". Наш фольклор. У Натальи дети учатся в художественной школе, и они, по сути, первыми создали этот образ. И теперь уже хотим отдать Антошку мастерам-художникам, чтобы поработать уже более массово.

Наталья: Да, у нас все как-то начинается с детей. И это правильно, ведь мы создаем игрушки для детей, важно, как они, ребята, хотят видеть тот или иной персонаж. И сказочная коллекция создана детьми, и для куклы-младенца одежду придумывали ребятишки – потом уже отдавали конструкторам на разработку.

– Недавно была на тренинге маркетера Игоря Манна, и он говорил: "Привлекайте детей к бизнесу, предлагайте им оценить ваши идеи". Поэтому, на мой взгляд, совершенно гениально все делаете. Очень интересно узнать про профориентационную серию кукол. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Наталья: Эта серия, в основном, создана для детских садов. Там представлены профессии: повар, врач и медсестра, футболист, строитель, почтальон, моряк и морячка. Как обучающие и развивающие игры, познание различных ролей.

Идэль: Кукла соответствует размеру младенца – это тоже абсолютно не случайно. И, как Наталья говорила ранее, разрабатывали уникальные костюмы для каждой куклы.

– Мне кажется, еще нацпроект по демографии здесь замешан. Чтобы дети такого младенца взяли, полюбили и попросили у родителей братика или сестренку.

Наталья: На самом деле, психологи рекомендуют задействовать детей в ролевых играх. И на таких куклах детишки учатся заботиться и бережно относиться к малышам.

Идэль: Плюс тактильные ощущения очень хорошо прорабатываются при игре с куклами-младенцами. Ткань для одежды, материал, из которого создана сама кукла, какие-то детали – все это направлено на развитие мелкой моторики у детей.

– Вы рассказывали, что не так давно пришли в этот бизнес. Поделитесь своей историей – как вы стали производителями игрушек?

Идэль: В моем случае это было вообще неожиданно. Полгода назад, наверное, мне Наталья позвонила и сказала: "Есть такое дело – создавать детские игрушки". Я ни секунды не раздумывая согласился присоединиться к этому творческому процессу. Мы приехали на производство посмотреть. Конечно, действительность немного отличалась от воображаемого. Процесс я себе представлял немного иначе. Но чем больше я занимаюсь этим, тем больше меня это все затягивает.

Наталья: Я вторая, кто владеет этим бизнесом. По образованию бухгалтер, я всю жизнь просидела в кабинете. Поэтому для меня приехать на завод и что-то творить каждый день практически своими руками – это интересное новое. Через 27 лет заявить, что я больше не бухгалтер, а производитель детской игрушки, и при этом полностью поменять, по сути, значительную часть своей жизни…

– Какие чувства вы испытали, когда созрели для такого заявления?

Наталья: Гордость. И еще у меня зашкаливают невероятно теплые эмоции к нашему делу.

Идэль: Да, если еще учесть тот факт, что Наталья за прошедшие полгода стала медийным человеком. Ее везде приглашают. Она буквально светится. Когда видишь, как она стремится на работу, горит ею, это воодушевляет как минимум меня.

– С какими главными сложностями столкнулись, когда получили в управление такое предприятие?

Наталья: Старое оборудование.

Идэль: И технология производства. До этого технология была немного утеряна, осталась всего одна кукла. Чтобы вы понимали, у нас литейка – мы льем куклы из пластизоля. Это качественный материал, соответствующий стандартам ГОСТ.

– То есть кукла не пахнет, как многие страшные изделия иностранного производства?

Идэль: Нет, абсолютно. Старая технология, сертифицированная еще при СССР, – сами понимаете, какая планка производства тогда была.

Наталья: Все эти стандарты у нас сохранились. Создавал формулу куклы Московский институт детской игрушки, и всю документацию, соответствие ГОСТам мы максимально сохранили.

Идэль: Но технологию производства нам пришлось восстанавливать. И в этом нам очень сильно помог Алтайский фонд МСП. Они направили нас к нужным людям, специалистам этого профиля. И теперь мы вместе воссоздаем путем проб и ошибок.

– Где у нас такие специалисты есть?

Идэль: Это, в первую очередь, металлообработчики. Так как мне нужна была литейка, нужны были формы. Нам помогает предприятие Новоалтайска. Если сейчас эксперимент удастся, то мы обязательно огласим нашего помощника, а пока сохраним его в тайне. Сейчас только есть экспериментальные формы, которые нам удалось сделать своими руками. Стараемся сделать все, чтобы порадовать наших покупателей новыми линейками игрушек.

– Вы затронули Алтайский фонд МСП в своем рассказе. Поделитесь, как вы познакомились с Фондом по поддержке малого и среднего предпринимательства и какую помощь уже успели получить?

Наталья: Для меня это было очень удивительно и неожиданно, что представители Фонда сами вышли на нас. Для меня до сих пор тайной остается, откуда вообще взяли мои контакты, потому что я только пришла в этот бизнес. Буквально месяц-полтора прошел, и звонок: "Здравствуйте! Вы не хотите поучаствовать в выставке-ярмарке "Мир детства – 2019"?" Это было шоком для меня. И сейчас наша дружба выстраивается таким образом, что со всем, что нам предлагают, соглашаемся. Потому что это действительно нужные для нас процессы.

И вот Фонд организовал поездку на "Мир детства – 2019" в Москве, полностью взял на себя наши расходы по оформлению стенда. Нам оставалось только добраться туда, привезти игрушки и представить себя. У нас и ассортимента-то на тот момент большого не было – мы только-только раскачивали производство, только привлекли своих детей для раскрашивания Деда Мороза и Снегурочки.

Идэль: После московской выставки мы для себя закрепились во мнении, что этим делом заниматься можно и даже нужно. Потому что по факту ниша еще не занята – мало кто занимается производством игрушек такого формата. Недавно узнали, что форма литья из пластизоля практически не используется.

Наталья: Очень мало осталось компаний, занимающихся производством игрушек по тем, старым, но качественным технологиям. Например, Ивановская фабрика детской игрушки и мы. Но именно из пластизоля льем только мы.

Идэль: В основном из ПВХ делают, с добавлением пластика. А у нас кукла силиконовая, мягкая – абсолютно вся.

Наталья: Очень мало производителей, кто от начала и до конца делает свою игрушку самостоятельно. В основном привозят, конечно же, из Китая молдинги и собирают уже у себя. За полный цикл производства практически никто не берется. Наши куклы – это наши куклы в полном смысле этого слова. Мы даже реснички для них делаем сами.

– Но ведь, наверное, кукла, которая сделана вручную, недешевая?

Наталья: Я бы не сказала, что она очень дорогая. Цена зависит, конечно, от линейки – в какой одежде кукла. Самая дешевая обойдется в 945 рублей.

Идэль: Да, и при этом это 53-сантиметровая кукла, весит 900 граммов, в качественно отшитой одежде, красивой упаковке. То есть это очень конкурентоспособная цена.

– Где в Барнауле можно купить ваши куклы?

Идэль: Мы представлены в детском магазине "Алиса", в сетях "Мария-Ра", "Новэкс".

Наталья: Новосибирские магазины забирают у нас большие партии – крупные заказы идут именно в Новосибирск. Там можно в "Рич Фэмили" найти и других крупных магазинах.

Идэль: Что касается захода с нашей куклой в торговые сети – мы пока еще работаем над этим вопросом. Понимаем, что продают они хорошо, особенно перед Новым годом расхватают абсолютно все, но хотим для начала вывести куклу в премиум-сегмент. Это будет красивая игрушка, в хорошей, дорогой одежде из материала высокого качества, в добротной упаковке с ленточками. Но при этом мы разрабатываем и другие, не менее качественные, но более доступные линейки кукол. Например, тот же Антошка.

Наталья: У нас еще есть две куклы, о которых мы умалчиваем. Периодически забываем о них рассказывать – никак не можем довести их до ума. Планируем продавать их в паре.

Идэль: Это такая хулиганская пара. Думаем сейчас над их образом. Они маленькие в сравнении с остальными нашими куклами, поэтому глазки приходится покупать, но те, которые нам предлагали, пока не нравятся. Ждем других вариантов. Одежду уже придумали для них.

– Дети оценивают этих хулиганов?

Наталья: Да, им очень понравились.

Идэль: У меня главным экспертом является моя пятилетняя дочь. Она вообще в восторге. Наши куклы – в числе ее любимых игрушек.

– Наталья, а сколько вашим детям лет?

Наталья: У меня три девочки – 20, 14 и пять с половиной лет.

– То есть тоже группа экспертов сформирована?

Наталья: Да, мы именно с нашими детьми в первую очередь всегда советуемся.

Идэль: Мы показываем им постоянно, потому что очень важно мнение близких. Что жене, что дочери всегда демонстрирую, смотрю, как ребенок реагирует на образ, на цветовую гамму, которую используем на той или иной кукле.

– На какие опознавательные знаки обращать внимание тем, кто захочет приобрести вашу игрушку?

Наталья: Своей торговой марки у нас пока нет. Товарный знак разработан, находится на регистрации. Сейчас пока называются наши куклы "Санни доллз". Но название будем менять.

Идэль: На самом деле, эта игрушка легко узнаваема. Во-первых, она очень крупная – то есть это копия младенца. Есть у них имена – Анюта, Андрюша и другие. Одеты они в вязаные костюмчики, платьица, шапочки. Мы, по сути, еще молодые предприниматели, нам полгода – до этого продажи падали. Сейчас мы понимаем свои возможности, насколько мы можем расширить ассортимент кукол. И если приложим максимальные усилия, да еще и при поддержке наших коллег-производителей, то создадим уникальную алтайскую отрасль по производству игрушек.

– Какие главные успехи за эти полгода вы можете назвать?

Наталья: Для меня очень важно возрождение традиции. То, что находилось в некотором забвении, сейчас появляется, и в наших руках открыть некоторую завесу над уникальными игрушками перед большим количеством людей.

Идэль: Для меня главное – что я попал в такой потрясающий коллектив, который занимается очень нужным делом.

– Хочется вернуться к выставке "Мир детства – 2019". Какие для вас главные итоги этой поездки?

Наталья: Мы расширили свои горизонты для дальнейшего сотрудничества. Познакомились с нашими земляками в Москве, с потенциальными клиентами, которые находятся в Новосибирске – крупная сеть, рассматривающая нас в качестве поставщиков. Немаловажно для нас знакомство и с нашими конкурентами.

Идэль: Все эти люди непосредственно связаны с игрушкой. И интересно очень было узнать, как производится отечественный игровой товар. Поездка придала нам бодрости, уверенности. Мы поняли, что и в каком направлении нужно делать, какие недостатки стоит устранить. Осознали, что куклы могут продаваться и не только приносить прибыль, а в первую очередь радовать детей.

Наталья: Да, из Москвы мы вернулись с колоссальной уверенностью в себе.

– Что больше всего посетителям выставки понравилось из вашей продукции?

Наталья: Все удивлялись: "Вы сами это делаете?! В Барнауле сами льете?!" Никто не верил, что мы вообще кукол делаем самостоятельно от начала и до конца. У людей уверенность, что это Китай, и нам приходилось убеждать в обратном. Когда они все-таки, наконец, приходили к мысли, что в России делают такие игрушки, что, по сути, народное производство возрождается, радости не было предела.

Идэль: Профессионал при первом же взгляде поймет – это литейка. А из Китая завозить вылитый пластизоль невыгодно, поэтому оттуда и везут пластиковые детали обычно, а в России собирают.

– А у вас мягкие и, главное, безопасные для детей куклы. Многие родители подтвердят – часто дарят кукол, у которых красивая оболочка, но такой жуткий запах, что потом и не знаешь, что с этими игрушками делать. Поэтому очень важно, чтобы наше отечественное качественное производство действительно возрождалось.

Идэль: Да. И со стороны государства должна быть, конечно, колоссальная поддержка этого. Чтобы уровень сертификации поднимался, соответствие ГОСТу было не просто номинальным, а подтверждалось фактически. Хорошая, качественная кукла не может быть дешевой априори. Качество сырья выше.

– Какая-то еще поддержка от фонда МСП вам оказывается?

Наталья: Сейчас нам помогают сертифицировать нашу продукцию. То есть сертификат выдается у нас на определенный срок, потом должны приезжать специалисты и проводить новые испытания. Для нашей серии продукции такой процесс проходит раз в три года. Алтайский фонд МСП полностью оплачивает нам сертификат.

– А какие-то еще выставки у вас планируются вместе с Фондом?

Наталья: Мы готовимся к выезду в Москву весной 2020 года. Недавно была выставка "Буду мамой" в концертном зале "Сибирь", туда нас тоже пригласили со своими экспонатами.

Идэль: Для нас, конечно, участие в выставках – это новые знакомства, новые открытия в плане производства, технологий. Интересно, каких результатов добиваются другие компании. Так мы оцениваем свою работу.

– Как вы оцениваете уровень господдержки предпринимательства сегодня?

Наталья: Она есть – это уже хорошо. Сейчас мы еще будем заявляться на конкурс на получение гранта, надеемся выиграть. И тогда сможем объективно оценить. Не обо всех формах мы еще знаем, но тем, о чем знаем, пользуемся. В этом плане большое спасибо сотрудникам фонда МСП, которые всегда держат нас в курсе, на что можно обратить внимание.

Идэль: Мы только начинаем знакомиться. Но соглашаемся на все предложения.

– Прошу продолжить вас фразу: "Мой бизнес – это…"

Наталья: Это моя жизнь. Я просыпаюсь и ложусь спать с мыслями о том, куда я побегу, что я сделаю. Это вообще все мое.

Идэль: Это череда творческих побед и неудач. Но кто не падал, то не поднимется. Поэтому мне интересно всегда заниматься новыми делами на благо нашего бизнеса, постигать что-то. Это и личностный рост тоже.

– Желаю вам удачи в вашем добром деле, а всем нашим слушателям напомню, что более подробную информацию о центре "Мой бизнес" и о том, какие услуги предоставляет Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

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