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У них есть свой мир: "тайную жизнь" спичек показал фотограф из Индии

, ИА "Амител"
Он создал необычную серию фотографий

Индийский фотограф Раадж Дэй показал "тайную жизнь" спичек, которые стали главными героями его снимков, сообщает news.mail.ru

На фотографиях спички оживают. Они, как и люди, занимаются повседневными делами, работают, отдыхают. Есть те, кто ходит на каратэ, есть те, кто любит кататься на велосипеде, а есть те, кто ходит на озеро рыбачить. На фото даже есть конфликт между двумя спичечными человечками, который, видимо, решается только кулаками. 

Такими удивительными фотографиями Дэй создал целый мир, который явно похож на наш. 

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

4.12.2019 13:38
- гость -

вот кому реально некуда девать свободное время

4.12.2019 15:12
- гость -

Кака

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