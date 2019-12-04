Студент-физик разгадал столетнюю научную загадку

Студент Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади разгадал загадку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет, сообщают "Известия".

Физики не могли понять, почему пузырек воздуха в узкой трубке с водой не движется вверх так, как это происходит при открывании бутылки с минеральной водой.

Молодой человек выяснил, что пузырек движется, но делает это так медленно, что невооруженным глазом заметить этот процесс невозможно. Движению воздуха препятствует сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью, толщина которого составляет миллионные доли миллиметра.

В ходе исследований он направлял свет на пузырек в трубке и оценивал интерференцию между светом, отраженным поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька.

По мнению студента, результаты его работы можно будет использовать для изучения явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапазоне.