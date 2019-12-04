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Зону "Восток", где играет "Динамо-Барнаул", закрыли. Чего ждать алтайскому футболу?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Увеличение бюджета на 15 миллионов, новые команды и дальние выезды. На футбол снова интересно ходить
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Профессиональная футбольная лига "Восток", где выступает барнаульская команда "Динамо", будет реформирована. С сезона 2020/21 во втором дивизионе останутся четыре зоны: "Центр", "Запад", "Урал-Поволжье" и "Юг". Их победители будут выходить в ФНЛ. Ожидается, что это повлечет увеличение бюджета для барнаульской команды на 15 миллионов рублей, но и позволит привлечь на домашние игры "Динамо" новых болельщиков, уставших уже несколько лет подряд смотреть из года в год на одно и то же унылое зрелище под названием "зона "Восток". 

Лигу закрыли. И это правильное решение

Инициативу обсуждали уже несколько лет, но сейчас решение назрело как никогда. Сегодня в зоне "Восток" выступает шесть команд. К чемпионату нет интереса ни у болельщиков, ни у руководства регионов, которые кормят, поят, обувают и отправляют игроков на выезды за бюджетные деньги. Для Алтайского края вопрос в десятках миллионов рублей, которые можно было бы направить на другие виды спорта. Но команду закрывать нельзя. Вопрос, скорее, политический, чем экономический. Футбол в городе любят. В сборной России сейчас играют два воспитанника алтайского футбола – Александр Ерохин и Александр Соболев, поэтому школа при клубе должна сохраниться. Виктор Томенко несколько месяцев назад сам сходил на матч "Динамо", где вдохновил команду на победу. Такое с губернаторами края случается раз в 12 лет. Показатель, что краю клуб не безразличен.

Хотя в последние годы команды, побеждавшие в турнире, по финансовым причинам не могут заявиться в ФНЛ. Последней командой из Сибири и с Дальнего Востока, поднимавшейся в ФНЛ, стал иркутский "Байкал" в сезоне 2014/15. Но и его радость была недолгой: 19-е место из 20 и переход в любители. Самый очевидный пример, но иркутскому футболу ФНЛ ничего не дала. Уровень футбола в зоне деградировал до любителей, на матчи "Динамо" в среднем собирается около 1,5 тысячи болельщиков. В следующем сезоне была высока вероятность, что с чемпионата снимется омский "Иртыш", а проводить турнир для пяти команд нецелесообразно.

И как будет играть "Динамо"?

Решение о реформе было принято почти единогласно на общем собрании представителей клубов ПФЛ. Генеральный директор Олимп-ПФЛ Николай Акелькин пояснил, что приоритетным вариантом является формат с четырьмя группами на следующий год. Принцип – в группы "Запад", "Центр" и "Урал-Приволжье" добавляются по две команды из Сибири и Дальнего Востока. Не по территориальному принципу, а по транспортной логистике.

Таким образом, в ФНЛ будут выходить четыре команды – из вышеупомянутых зон плюс "Юг". Изменения произойдут уже со следующего сезона. Деление на пять зон существовало с 2003 года.

Кто наши соперники?

Наша команда будет выступать в зоне "Урал-Приволжье" вместе с ФК "Новосибирск". Всего в чемпионате в этом сезоне там выступают 12 команд, среди которых есть дубли Премьер-лиги. Еще несколько лет назад бывший президент "Динамо" Виктор Сигарев неоднократно отмечал, что клубу экономически более выгодно выступать в центральных зонах ПФЛ. Прежде всего, из-за интереса болельщиков к новому чемпионату, уставших видеть из года в год одних и тех же соперников.

"Команд в зоне "Восток" становится каждый год меньше. Сейчас их всего девять. Мое предложение, которое неоднократно высказывал, чтобы нашу команду, омский "Иртыш" и еще несколько сильных команд перевели в лигу "Поволжья". Тогда там будет 14-15 команд. Это будет привлекательно, интерес к футболу поднимется", – сказал тогда Виктор Сигарев.

Новая лига потребует дополнительных денег

Ожидается, что участие в новой лиге повлечет за собой увеличение бюджетов команд Дальнего Востока и Сибири на 12-15 миллионов рублей. Но все из-за количества выездов, а не расстояния между городами. Улетать в Уфу или Екатеринбург намного проще, чем в Читу или на Сахалин. Не секрет, что наша команда добиралась туда с пересадками через Москву. В Екатеринбург же, например, можно будет улететь из соседнего Новосибирска.

Среди других плюсов – увеличение количества матчей (игровая практика для футболистов), удобный календарь для болельщиков и команд, а также сильная конкуренция, где больше будет возможности прогрессировать футболистам.

Что думают об этом в Минспорте?

Министр Алексей Перфильев сообщил, что для него новость о закрытии лиги была полной неожиданностью. Никто из федерации или клуба ему не доложил о таких важных реформах. Уже сегодня он проведет совещание, где обсудит, как будет развиваться футбол в крае после реформы. Однако он уверен, что она пойдет во благо, потому что к футболу в регионе сейчас небольшой интерес и болельщики будут рады увидеть дома новые команды. Власти края ищут схемы, чтобы придать дополнительный импульс футболу. Реформа лиги – самый правильный шаг.

А как там вообще дела у "Динамо"?

Мы на дне второго дивизиона, занимаем пятое место из шести. В 11 играх подопечные Александра Суворовца набрали всего 11 очков. Из положительного – стадион бело-голубых реконструировали. Там даже недавно был и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк. Центральный вход сделали в ретростиле, а на фасаде скоро установят современное медиатабло.

 
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

4.12.2019 14:12
- гость -

Статья БГГГашная конечно!
А если по сабжу и серьезно, то Алтайскому футболу уже ничего не поможет, ни новые денежные вливания (интересно откуда они их возьмут), ни новые тренера (игроки), ибо эта боль в головах самих игроков, зачем напрягаться если все равно из лиги не на что выйти, играть ради игры это ........

4.12.2019 14:25
Дед

Стадион реконструировали???!!!
Если я правильно помню, то в футбол играют на поле, а не во входных воротах.
А поле у нас сейчас позорное. Теперь об этом узнает и Урал-Поволжье. Видимо, ждут повторения ситуации с Дворцом спорта. Сколько ждать героя-одиночки, который возьмёт всё на себя? Хотя, скорее всего, из-за ведомственной принадлежности стадиона "Динамо", такой герой не найдётся в обозримом будущем.
Команда не укомплектована, т.к. в основу комплектации положен убогий принцип - "только свои". Такие команды в профессиональном спорте не выживают.
Особых надежд на улучшение ситуации с футболом в Барнауле не вижу. Но, с другой стороны, это хороший шанс посмотреть, что стоит новая Администрация Алтайского края и её Минспорт, на что она способна.

4.12.2019 14:45
Читатель

Акелькин всплыл.

4.12.2019 15:08
- гость -

Нучо...газмяс вперёд?!

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