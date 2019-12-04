Сильный хлопок, крики. Что известно о взрыве газа в Белгородской области

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Взрыв бытового газа произошел в четырехэтажном многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области. В результате погиб один человек, шестеро пострадали. Полностью рухнула стена дома и лестница, в восьми квартирах из 12 сильные повреждения, сообщает РИА "Новости".

Взрыв произошел на первом этаже около семи часов вечера 3 декабря, когда практически все уже вернулись домой с работы. На момент инцидента в квартирах находились 23 человека.

"Взрыв был настолько сильным, что осколками, вылетевшими оконными блоками и обломками дверей посекло штукатурку на соседнем доме, побило стекла и сильно искорежило несколько припаркованных автомобилей", – сообщает Первый канал.

Как рассказали СМИ очевидцы, сначала раздался сильный хлопок, потом крики людей. Кто смог, тот выбрался самостоятельно через окна, так как по лестнице невозможно было пройти.

Спасатели эвакуировали 17 человек, шестерых сразу увезли с ожогами и травмами различной степени тяжести в больницу. Одного мужчину с первого этажа достали из-под обломков мертвым. Жильцы говорили, что видели, как он сначала выбежал, но потом зачем-то снова вернулся в дом. Затем случилась вторая волна обрушения.

На данный момент спасательная операция прекращена. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим выплатят по 30 тысяч рублей на первое время. Решается вопрос, где дальше будут жить пострадавшие.

Что дальше будет с домом, пока неизвестно. Возможно, его снесут, а может, попытаются восстановить. Решение будет принято после экспертиз.