Проблему с автобусами в Бельмесево решают по поручению Вячеслава Франка

Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству, транспорту и связи рассмотреть этот вопрос и придумать, как помочь людям, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Это решение стало реакцией на сообщения жителей Бельмесево о проблемах с транспортом.
В администрации города отметили, что маршруты № 104 и 104ю являются социально значимыми, но экономически невыгодными для перевозчиков. Поэтому они субсидируются из бюджета города. Ежегодно на их поддержание выделяется 6,6 млн рублей.
Вопрос по увеличению количества и сокращению интервала автобусов администрацией решен положительно. В данный момент разрабатывается оптимальное расписание.
Комментарии
Можно только решение принимать в учетом мнения жителей, а не снова виртуально сидя в кабинете.
Ну не знаю. А почему не рассмотреть вопрос маршрутки то?
А может отказаться от 104 и 104ю и запустить к нам нормального перевозчика. Экономически выгодного. Люди будут ездить. А 104 он заведомо не выгодный автобус. Вы в администрации сами то сядьте и подумайте как он может быть выгодным, если он идёт от бельмесево до пл. Спартака, а 104ю идёт из Бельмесево в Мохнатушку. И автобусы ходят раз в час, а то и два. Его делают специально не рентабельным, чтобы получать деньги из бюджета. Запустите к нам частника, в 104 отпадёт надобность.
Новый мэр, судя по заголовку определен?