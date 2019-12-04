Среда, 4 Декабрь, 15:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,14
€ 71,06
Обь
52см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Сотрудница банка и ее сын украли восемь миллионов рублей у пенсионера в Москве

, ИА "Амител"
Они перевели деньги со счета дедушки на счет своего знакомого
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сотрудница банка и ее сын украли со счета пенсионера восемь миллионов рублей. Подозреваемые в хищении средств были установлены и задержаны, сообщает РИА "Новости".

83-летний дедушка обратился в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег с банковского счета. Позже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались сотрудница банка и ее сын.

"Женщина изменила владельца расчетного счета москвича на своего знакомого. Однако завершить операцию по обналичиванию злоумышленники не смогли по независящим от них причинам", – рассказала информагентству официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материалы по теме

 

 
Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:10
СК начал проверку после сообщения об обнаружении мальчика в барнаульской многоэтажке 0
14:50
Барнаульцы сняли на видео сильный пожар в поселке Восточном 0
14:30
Сотрудница банка и ее сын украли восемь миллионов рублей у пенсионера в Москве 0
14:13
Проблему с автобусами в Бельмесево решают по поручению Вячеслава Франка 4
14:01
Команда АГМУ признана открытием VI Всероссийской олимпиады по нормальной физиологии 2
13:58
Сильный хлопок, крики. Что известно о взрыве газа в Белгородской области 0
13:41
Зону "Восток", где играет "Динамо-Барнаул", закрыли. Чего ждать алтайскому футболу? 4
13:32
У них есть свой мир: "тайную жизнь" спичек показал фотограф из Индии 1
13:15
Студент-физик разгадал столетнюю научную загадку 0
13:07
Инвесторы из "Марии-Ра" строят ТЦ рядом со сгоревшей "Зимней вишней" в Кемерове 4
12:48
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим и полицейским. Женщина погибла 2
12:35
Справедливоросс предложил компенсировать питание школьникам Первомайского района 1
12:34
Коллекторы больше не смогут выбивать долги у россиян за ЖКХ по агентской схеме 4
12:22
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания 15
12:12
Производитель кокосовой пасты пожаловался, что "Мария-Ра" не пускает его на полку 42
11:50
Жители алтайского села просят вернуть им единственного детского футбольного тренера 6
11:36
На Алтае задержали браконьера, подозреваемого в убийстве четырех лосей 10
11:27
Очистить память, но не забыть: в Барнауле привели в порядок захоронения фронтовиков 1
11:21
Родителей накажут за то, что их ребенок голым сидел на лестничной площадке в Барнауле 10
11:09
Алтайского хоккеиста вызвали в сборную России. Такого не было со времен Черепанова 8
11:00
Курс на Новый год – 2020: отправляем посылки быстро, бережно и по выгодным ценам 0
10:47
12-летняя девочка, которая потерялась в Барнауле 3 декабря, нашлась 0
10:42
Абоненты БГЭС могут получить призы за новый автоплатеж 0
10:29
Мужчина нашел в реке огромный золотой самородок в виде пончика 1
10:14
Охотничьего инспектора убили из-за нескольких незаконно добытых карасей 49
10:02
Финансирование для малого бизнеса стало доступнее 0
09:55
Ученые нашли гигантскую черную дыру, которая тяжелее Солнца 9
09:43
Бийчане просят осветить переулок, по которому дети в темноте крадутся в школу 2
09:32
Россия может не войти в "Большую семерку" из-за резолюции США 16
09:19
В барнаульском поселке пенсионеров заставили избавиться от кур и кроликов 50
09:01
Настоящий боевой тир в Барнауле: где находится, сколько стоит, как подготовиться 16
08:41
Стая собак пыталась утащить в логово маленькую девочку на Камчатке 15
08:16
Хоккеисты "Динамо-Алтай" оформили крупнейшую победу в сезоне – 11:2 3
07:47
Американские хирурги вместо наркоза используют гипноз 2
07:29
Экс-участник группы "Грибы" Юрий Бардаш назвал Василия Шукшина любимым режиссером 3
07:01
Юрий Фриц считает, что Барнаул меняется в худшую сторону 14
06:48
Белые и смешные: подборка необычных снеговиков 0
06:29
Александр Ракшин рассказал, сколько денег "крутится" в "Марии-Ра" 15
06:21
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника 12
06:12
Потепление продолжается: погода в Алтайском крае на 4 декабря 0
06:01
Лунный календарь стрижек в декабре: когда лучше поменять прическу перед Новым годом 0
05:15
Ракшин откроет магазины "Мария-Ра" в Красноярском крае. Очень скоро 4
23:46
Названы восемь продуктов, полезных для профилактики рака 0
23:15
В России принят закон об электронных трудовых книжках 0
22:46
Сообщение о пропаже 12-летней барнаульской школьницы появилось в социальных сетях 1
22:18
Российский солдат-срочник умер на второй день после отказа мыть туалеты 34
21:48
Ученые разработали способ для безболезненного вывода камней из почек 0
21:12
Группа нетрезвых россиян перевернула автомобиль Росгвардии 5
20:40
Пранк, который вышел из под контроля. Пробка на Строителей никак не заканчивается 11
20:15
Рейсовый автобус опрокинулся в Воронежской области. Пострадали 14 человек 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.