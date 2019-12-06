Истории воинов и поэма от Томенко: как в Барнауле прошел День неизвестного солдата

В Барнауле прошел вечер памяти, посвященный Дню неизвестного солдата / Фото: amic.ru / Александр Соколов

День неизвестного солдата отметили 3 декабря в Алтайском крае. Памятные акции прошли по всей стране. В Барнауле в этот день возложили цветы к Мемориалу Славы, облагородили могилы воинов на Булыгинском кладбище и провели вечер памяти. Со сцены концертного зала "Сибирь" выступали участники проекта "Победа в каждом из нас", волонтеры, поисковики, а также алтайские министры и депутаты. Губернатор Виктор Томенко прочел поэму, написанную ветераном Великой Отечественной войны.

Забывать нельзя даже неизвестных

3 декабря 1996 года в Москве у кремлевской стены захоронили прах неизвестного солдата. В 2014 году было решено сделать эту дату днем памяти для всех солдат, погибших на полях Великой Отечественной и пока оставшихся неизвестными. Вот уже на протяжении пяти лет волонтеры по всей стране проводят акции в память этих воинов.

В Барнауле в 2019 году памятные мероприятия в День неизвестного солдата организовали участники проекта "Победа в каждом из нас", "Волонтеры Победы" и активисты "Поискового движения России". Утром 3 декабря они очистили от снега и привели в порядок мемориал павшим воинам и захоронения фронтовиков на Булыгинском кладбище.

Координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных перед началом акции напомнил, что почти половина из 500 тысяч солдат, отправившихся на фронт из Алтайского края, не вернулись живыми. Многие из них числятся пропавшими без вести. Но в большинстве случаев это означает, что пока еще просто никто не знает, где и в каком бою они погибли. Помнить же нужно всех.

"Мы проводим подобные акции и вспоминаем павших героев войны. Важно чтить память не только о тех воинах, чьи имена известны, но и о сотнях тысяч солдат, которые остаются безымянными. Они отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня могли жить под мирным небом. И мы им за это благодарны", – сказал Максим Банных.

Декабрь. И холода стоят

Вечером в концертном зале "Сибирь" начался концерт в память о воинах той войны. Организаторы сумели сделать так, что, казалось бы, уже далекие от нас истории героев войны ожили и заиграли новыми красками. Вместо сухих рассказов и высокопарных слов о подвигах прошлого со сцены звучали дневниковые записи бойцов, письма с фронта, записки с воинских медальонов и стихи.

Перед зрителями выступали не только активисты и волонтеры, но и известные алтайские политики. Солдатские воспоминания о войне прочитали заместители председателя правительства края Денис Губин и Игорь Степаненко.

С большой книгой на сцену поднялась начальник Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

"Мой дедушка, Лука Гаврилович Колесник, написал историю нашей семьи для моего старшего брата. В 1938 году он поступил в Харьковское военное училище связи, а после – воевал на финском фронте. По этой летописи я изучала не только историю своей семьи, но и историю страны", – пояснила Четошникова.

Со сцены она зачитала воспоминания своего деда о том, как для него началась война. В тот день, 22 июня, Лука Колесник собирался отдохнуть и прогуляться по лесу с любимой девушкой. Известие о нападении Германии сломало все планы: пришлось отправить невесту подальше от опасности, в Барнаул, а самому пойти на фронт.

Вместе с Екатериной Четошниковой на сцену вышел и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который был в числе зрителей. Но вместо официального приветственного слова, которое ожидали услышать зрители, прозвучало: "Декабрь. И холода стоят...". Глава региона наизусть прочел поэму "Снегопад" Давида Самойлова. Его девятиминутное проникновенное выступление сорвало овации в зале.

Помнить и чтить

Со сцены не раз вспоминали крылатую фразу Суворова: "Война не окончена, пока не похоронен последний солдат". Эта же фраза стала девизом для "Поискового движения России", рассказал руководитель алтайского отделения Дмитрий Вейн.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы неизвестных солдат становилось меньше. Алтайские волонтеры выезжают на места, где проходили сражения, участвуют в поисках. К сожалению, за 75 лет удалось восстановить имена, вернуть на родину и перезахоронить останки лишь 53 бойцов. Но работа продолжается", – сообщил Вейн.

Среди зрителей были и ветераны Алтайского края. В завершение вечера им вручили цветы. А память тех, кого уже нет в живых, почтили минутой молчания.

Справка: 2020 год станет Годом памяти и славы по указу президента страны Владимира Путина. И памятные акции по случаю Дня неизвестного солдата положили ему начало.