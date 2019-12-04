СК начал проверку после сообщения об обнаружении мальчика в барнаульской многоэтажке

Следственный комитет начал проверку по сообщению, опубликованному в социальных сетях. Автор письма говорит о том, что на лестничной площадке в барнаульской многоэтажке обнаружили ребенка в нижнем белье. Мальчик, по словам автора, рассказал, что мать его бьет.

"Следователь совместно с сотрудниками ПДН выехали по месту проживания семьи, провели осмотр, опросили соседей и родителей ребенка. Установлено, что семья проживает в комнате общежития, на воспитании родителей находятся трое малолетних детей. Родители и дети на профилактическом учете не состоят", – рассказали в СК.

В ходе проверки специалисты установят все обстоятельства инцидента. По результатам будет принято процессуальное решение.