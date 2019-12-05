Европейский комфорт: в Барнауле активно заселяется "остров богини Скади"

Какую ассоциацию у большинства людей может вызвать слово "Скандинавия"? Наверняка, это будут достойный уровень жизни, инновации, высокие технологии. А также лаконичность, строгость и функциональность.

Новый жилой комплекс "Скандинавия" возводился в Барнауле на ул. Балтийская, 63б так, чтобы в итоге соответствовать высокой планке, которую задает его имя. Шестиэтажный дом уже сдан и являет собой идеальный баланс практичности и эстетики.

"Скандинавия" комфортна во всем.

Тихо и тепло. Все стены в жилом комплексе выполнены из кирпича по скандинавской технологии. Толщина внешних стен при этом составляет 70 см, а межквартирных – 50 см.

Просторно и светло. Всего в доме два подъезда и 35 квартир: двухкомнатные площадью 40 кв.м и трехкомнатные площадью 63 кв.м. Свободные европейские планировки, потолки высотой 2,75 метра, широкие подоконники и большие лоджии – это ли не идеальные параметры жилья, позволяющие с легкостью создать практичный и уютный интерьер в любом стиле?

Личное пространство и безопасность каждого жильца бесценны. Приезжая домой после напряженного дня, каждый из нас хочет попадать в атмосферу спокойствия без излишней суеты. "Скандинавия" создана специально для этого. Малое количество квартир на площадке – три или четыре в зависимости от подъезда – и закрытая дворовая территория обеспечат своих жильцов комфортным соседством и ощущением уединенности.

Шесть этажей – не повод отказаться от лифта. Как часто малоэтажные дома создают дискомфорт для своих жителей: взбираться с тяжелыми сумками или пакетами, поднимать неподъемную мебель или технику в квартиру выше второго этажа – не такое уж и удовольствие. Создатели "Скандинавии" позаботились и об этом важном аспекте жизни, установив в доме современный бесшумный лифт.

Вся инфраструктура – рядом. "Скандинавия" расположена в полностью застроенном микрорайоне, что обеспечивает отсутствие шумной стройки под окнами. Для колясок и велосипедов здесь предусмотрены специальные места, а неподалеку от дома находятся несколько школ, детский сад, поликлиника, торговый центр и парк.

Эти и многие другие преимущества жилого комплекса относят его к классу экокомфорт. А чтобы комфорт сохранялся для будущих жильцов и с экономической точки зрения, ЖК "Скандинавия" предлагает привлекательные условия на приобретение квартиры.

До 31 декабря 2019 года купить жилье с отделкой можно по цене 2 350 тысяч рублей.

Уже готовый ремонт позволит сразу же въехать и встретить Новый год-2020 в своей собственной новой квартире.

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон 8 (3852) 252-337

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