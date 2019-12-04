Главная алтайская коммунистка через суд доказала незаконность снятия с поста в АКЗС

Глава алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова доказала в суде, что с поста главы фракции в парламенте Алтайского края ее сняли незаконно. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня состоялось заседание Октябрьского районного суда, который удовлетворил мои исковые требования и признал недействительным собрание фракции КПРФ от 14 мая 2018 года. Тогда в дальнейшем исключенные из партии депутаты приняли решение о снятии меня с должности руководителя фракции КПРФ и назначили на это место Максима Талдыкина", – сказала Мария Прусакова.

Она заявила, что нелегитимность этого решения была очевидной и об этом она поставила в известность руководство АКЗС.

"Председатель Заксобрания Александр Романенко (руководитель партийного отделения "Единая Россия", – прим. авт.) проигнорировал аргументы не принимавших участия в голосовании депутатов фракции и утвердил решение о назначении нового руководителя, который, как решил сегодня суд, осуществлял эти функции незаконно на протяжении почти года", – добавила Прусакова.

В руководстве АКЗС не согласны с этими обвинениями со стороны главы коммунистов. Как рассказал amic.ru глава правового комитета парламента Андрей Осипов, смена руководителя фракции – внутренний вопрос фракции. Именно депутатское объединение принимает решение кого назначить, а кого снять. А руководство АКЗС только уведомляет.

"Общеизвестно, что внутри фракции КПРФ продолжительное время существует конфликт между ее членами. Все это внутреннее дело фракции. В соответствии с законодательством руководство АКЗС не считает возможным давать оценку правомерности решений фракции <…>. Заявления о внешнем искусственном провоцировании конфликта внутри фракции КПРФ не состоятельны", – подчеркнул он.

Напомним, 14 мая 2018 года на заседании КПРФ пять депутатов из восьми проголосовали за снятие Марии Прусаковой с поста главы фракции и назначили на это место машиниста электровоза Максима Талдыкина. Прусакова пыталась это решение опротестовать, обратилась в суд. Но все решилось в ее пользу раньше: в марте 2019 года Талдыкин добровольно отказался от поста, так и не сумев наладить работу в расколотой фракции. Сейчас возглавляет фракцию снова Прусакова.