АлтГУ – в "Первой лиге": российские эксперты оценили опорный вуз

Презентация Национального агрегированного рейтинга, созданного Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом "Аккредитация в образовании", состоялась 29 ноября 2019 года. Представил рейтинг директор Национального аккредитационного центра Владимир Наводнов.

Опорный Алтайский государственный университет получил высочайшую рейтинговую оценку, расположившись в "Первой лиге" ведущих университетов России. Всего в рейтинге оценен 721 вуз России, при этом в "Первую лигу" вошли только 38.

АлтГУ находится на одном уровне с университетами проекта повышения международной конкурентоспособности "5-100" – Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом, Дальневосточным федеральным университетом, Южно-Уральским государственным университетом, Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта, Сибирским федеральным университетом, Тюменским государственным университетом, а также такими сильнейшими вузами страны, как Московский политехнический университет и Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Рейтинг назван "агрегированным", так как был построен на основе результатов восьми ведущих национальных рейтингов, удовлетворяющих, по утверждению составителей, условиям публичности (открытый доступ), стабильности (не менее 3 лет), массовости (ранжированы не менее 100 вузов) и периодичности (составляются ежегодно):

– национальный рейтинг университетов – "Интерфакс";

– рейтинги университетов RAEX;

– рейтинг "Самые востребованные вузы России РИА "Россия-Сегодня";

– рейтинг "Первая миссия";

– рейтинг мониторинга эффективности вузов;

– рейтинг "Оценка качества образования";

– рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации;

– рейтинг "Международное признание".

По утверждению составителей рейтинга, впервые был предложен новый подход к оценке деятельности всех вузов, основанный на принципе максимализации объективности за счет учета/агрегирования всех известных систем оценивания (как государственных, так и независимых) и впервые применен "мягкий" математический аппарат, позволяющий минимизировать недостатки отдельных систем оценивания.

АлтГУ стал одним из восьми ведущих вузов России (среди 721 оцененных), которые получили в Национальном агрегированном рейтинге только высшие оценки "А" и "B", то есть обеспечили устойчивое программное развитие по всем направлениям деятельности.

Следует также отметить, что высокой имидж опорного Алтайского государственного университета был отдельно оговорен составителями рейтинга в ходе презентации, и вуз был представлен на слайдах на 26-й позиции среди ведущих вузов России, входящих в тройку глобальных рейтингов.