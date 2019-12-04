После смерти мальчика от отравления тосолом на Алтае возбудили уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело после гибели 9-летнего мальчика в селе Панкрушихе, который отравился тосолом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По данным следствия, 1 ноября четверо мальчишек нашли на улице бутылку с жидкостью и выпили ее содержимое. Внутри был не лимонад, как показалось им сначала, а тосол.
На следующий день все дети были доставлены в больницу с признаками отравления. 26 ноября один из них скончался в больнице.
За день до возбуждения дела депутат АКЗС Евгения Боровикова заявила, что будет требовать проверки районной больницы и школы, так как трагедия могла произойти по причине халатности, пишет "Банкфакс".
Депутат утверждает, что согласно протоколу полиции, дети нашли злополучную бутылку на территории школы, а не у реки, как сообщалось ранее. В связи с этим Боровикова полагает, что информацию о трагедии пытаются скрыть, и требует вмешательства краевого правительства.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Комментарии
Видят дети, что взрослые в деревнях всякую фигню пьют, и тоже начинают пробовать.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Если такое дело возбудить нельзя, но депутату очень хочется - то можно.
тосол запрещать будут?
Один Крота пьет, другие тосол. Странные вкусы у людей
И гвозди, вдруг кто-нибудь проглотит
Мне интересно, почему родители не объяснили ребенку, что нельзя пить из неизвестно какой бутылки неизвестно что! Я понимаю, когда ребенку год - два, но в девять лет... Только не надо мне доказывать, что дети есть дети.