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Перинатальный центр "Дар" получил от банка ВТБ 3 млн рублей на новое оборудование

, ИА "Амител"
Оно поможет спасать детей, родившихся на раннем сроке беременности
Фото предоставлено организатором

Фото предоставлено организатором

Банк ВТБ вручил алтайскому перинатальному центру "Дар" денежный сертификат номиналом 3 млн рублей. На эти деньги медучреждение купит высокотехнологичное оборудование, которое поможет спасать экстремально недоношенных детей, родившихся на раннем сроке беременности, рассказала главврач центра Ирина Молчанова во время пресс-конференции.

Перинатальный центр "Дар" стал участником программы банка ВТБ "Мир без слез". За 16 лет существования этой благотворительной акции финансовая компания пожертвовала более 400 млн рублей, чтобы медицинские учреждения в 53 регионах страны смогли повысить качество медицинских услуг для детей. Алтайский край – в их числе.

"В 2019 году по этой программе мы уже выделили более 75 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2018-м. Сумма увеличилась вдвое. Если раньше она составляла 1,5 млн рублей, то теперь уже достигла 3 млн. На этом мы не останавливаемся и двигаемся дальше. Хотим повышать качество медуслуг, которые требуются младшему населению для выздоровления и полноценной жизни", – отметил вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков.

На полученные от банка деньги алтайский перинатальный центр купит современное оборудование для нейросонографии. Как пояснили в центре "Дар", это один из ключевых методов исследования младенцев, которые родились с низкой массой тела. Он позволит визуализировать глубокие структуры головного мозга, оценить их развитие, выявить сосудистые заболевания и определить дальнейшие прогнозы жизни детей, рожденных на сроке меньше 24-25 недель, то есть экстремально недоношенных.

"И это не совсем медицина, а какое-то искусство выходить ребенка, который при рождении весил меньше 500 граммов. Нам важно не только интубировать ребенка, не только поддержать сердечную деятельность медикаментозными препаратами, но также важно соблюсти все условия по уходу за ним. То есть мы должны создать обстановку, чтобы было тепло, влажно и тихо, как в животе у мамы. Так вот новое оборудование предназначено именно для этого", – отметила Ирина Молчанова.

В торжественной обстановке вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков вручил сертификат номиналом 3 млн рублей главному врачу Алтайского краевого клинического центра "Дар" Ирине Молчановой. Как отметили в медучреждении, оборудование пока не поступило, но его уже очень ждут. В настоящий момент проводится процедура торгов.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

4.12.2019 18:24
- гость -

Региональному медучреждению 3млн., а своей любовнице Наиле Аскер-заде миллиарды. Вот и вся сущность нашего "государства"

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