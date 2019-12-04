Джентльмен удачи. Алтайский подросток переоделся в женщину, чтобы ограбить магазин

Продавец одного из магазинов в селе Краснощеково позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный в женской одежде совершил кражу.

Он забежал в магазин, резко перепрыгнул через прилавок, схватил коробку с сигаретами и убежал с ней на улицу. Женщина добавила, что грабитель был одет в женскую одежду, а на лице у него была медицинская маска.

Сотрудники полиции на одной из улиц районного центра задержали подозреваемого – парня 2004 года рождения. Украденные 40 пачек сигарет обнаружили выброшенными около одного из домов неподалеку.

Молодой человек пояснил, что переоделся в одежду бабушки, для того чтобы его не узнал продавец.

За совершенное преступление грабителю грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили в МВД.