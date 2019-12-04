Обосноваться на Карибах: семь причин получить паспорт за инвестиции

Это одна из старейших программ такого рода, и паспорт этой страны пользуется заслуженным уважением в мире. Но состоятельных людей, стремящихся получить карибский паспорт, помимо престижности, интересуют и более конкретные выгоды. У гражданства за инвестиции Сент Китс и Невис таких преимуществ целых семь.

1. Стоимость получения гражданства снижена. Причина заключена в стихийных бедствиях, которые регулярно поражают Карибское море и его островные государства. Ураган "Мария" в 2017 году сильно потрепал острова Сент-Китс и Невис, после чего программа инвестиционного гражданства была пересмотрена правительством. Теперь получить паспорт этой страны можно на 40-50% дешевле, но при этом также быстро и беспроблемно.

2. Паспорт Сент Китс и Невис открывает мир. Обладатели гражданства Сент Китс и Невис могут свободно перемещаться по планете. Нет разницы – в личных или деловых целях. Паспорт открывает возможность безвизового путешествия более чем в 132 страны мира. В их число входят такие финансовые центры, как Великобритания, Гонконг, Сингапур и Шенгенская зона. Карибские страны не вовлечены в крупные международные конфликты, поэтому с документами Сент Китс и Невис путешествовать становится проще.

3. Упрощенная процедура получения виз в США и Канаду. Даже такие "неприступные" страны, как США, становятся более доступными для граждан Сент-Китс и Невис – с этим паспортом можно подавать на долгосрочную визу. Необходимо подчеркнуть важность этого преимущества для россиян, которым в силу сложившейся международной обстановки тяжело получить неиммиграционную визу.

4. Справедливость и безопасность. Сент Китс и Невис – член Британского Содружества с сильными международными связями и авторитетом. Система судов также построена на британском общем праве. Поэтому граждане страны получают в комплекте с паспортом возможность справедливого суда, а также безопасность, социальную и политическую защиту государства.

5. Анонимность. Власти островов совершенно спокойно относятся к наличию второго паспорта у своих инвесторов. Соответственно, отказываться от "старых" документов других стран не нужно. При этом информация о наличии гражданства Сент Китс и Невис не разглашается и является абсолютно конфиденциальной.

6. Выгодная налоговая программа. Низкая сумма инвестиций для получения гражданства и благоприятная налоговая программа делают Сент Китс и Невис интересной страной для ведения международного бизнеса. Местное трастовое законодательство считается одним из лучших в мире, а ряд налогов (на наследство, дивиденды, богатство и т.д.) просто отсутствует.

7. Документы для всей семьи. Инвесторы в экономику Сент Китс и Невис могут получить паспорт не только для себя, но и для всей своей семьи. Главное, чтобы каждый член семьи был финансово не самостоятелен. Все документы оформляются на расстоянии. Приезжать не нужно ни на каком этапе. Просто обращаетесь к лицензированному агенту, проходите необходимые консультации, выполняете все требования и через 3-6 месяцев забираете паспорта для себя и родных. Быстро, недорого и эффективно.