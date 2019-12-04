Двадцать человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Саратове

Трое детей и 17 взрослых доставлены в медицинское учреждение для осмотра после столкновения пассажирского автобуса со столбом в Саратове, сообщает РИА "Новости".

"В автобусе находились 20 человек, в том числе трое детей", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на обследование были отправлены все пассажиры. При этом отмечается, что тяжело пострадавших нет.

Автобус, следующий по маршруту № 6, врезался в столб в Заводском районе Саратова. По предварительной версии ГИБДД, 38-летний водитель транспортного средства не справился с управлением.