Надо пахать! Единоросс пожаловался на тяжелую работу депутата

Жесткая дисциплина, большие штрафы и скромные служебные квартиры – это еще не все жалобы депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Александра Петрова.

По его словам, быть депутатом в седьмом созыве нижней палаты парламента стало сложнее. Например, за пропуск заседания Думы по неуважительной причине ему грозит "неприлично большой" штраф в 46 тысяч рублей. А еще, когда идут обсуждения, порою некогда поесть и сходить в уборную.

"Нужно успеть поесть, удовлетворить физиологические потребности, например, сделать укол", – сказал Петров, добавив, что многим депутатам в Госдуме больше 60 лет, и медкабинет недавно подвинули к залу заседаний.

Также народный избранник считает, что служебные квартиры для них делают совсем скромными, и ради этого идти в депутаты просто бессмысленно, пишет "Лента.ру". По его словам, они находятся в старых панельных домах, и даже поменять матрас сложно, "потому что нельзя, комиссия все проверяет".

Кстати, сейчас единоросс живет в "трешке" площадью 100-110 квадратных метров.