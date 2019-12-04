Этап Кубка России по сноуборду проходит в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На горнолыжном комплексе "Авальман" в Барнауле 4 декабря стартовал 2-й этап Кубка России по сноуборду. Стоит отметить, что такие соревнования проходят в крае впервые.

Участники из восьми регионов России (Алтайского, Краснодарского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Башкирии), а также из Казахстана состязаются в двух дисциплинах: параллельный слалом (4 декабря) и параллельный слалом-гигант (5 декабря).