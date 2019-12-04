Россиянина осудили за попытку убийства бывшей жены. Он намеренно сбил ее

Сорочинский районный суд Оренбургской области закончил рассмотрение дела Максима Майды, обвиняемого в попытке убийства своей бывшей жены, сообщает СК по региону.

В марте 2019 года он за рулем личного автомобиля сбил свою жену, которая направлялась в магазин. Пострадавшая получила сотрясение мозга, разрыв связок правого коленного сустава и ссадины.

Женщина рассказывала, что после развода бывший муж угрожал ей расправой из-за нежелания уступать родительские права на двухлетнюю дочь. По словам пострадавшей, в браке муж постоянно избивал ее, но полиция никак не реагировала.

Максима Майду приговорили к 6 годам 8 месяцам колонии строгого режима.