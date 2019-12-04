Бывший руководитель УФМС России по Алтайскому краю осужден за взятку рублем и иконами

Центральный районный суд города Барнаула приговорил бывшего врио начальника управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александра Жданова к семи годам лишения свободы, сообщает прокуратура.

По версии следствия, Жданов получил взятку лично от руководителя филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Дмитрия Музалевского. Мзда в виде икон и 193 тысяч 300 рублей гарантировали директору предприятия то, руководитель УФМС будет приказывать своим подчиненным рекомендовать только услуги филиала и общества, подконтрольных Музалевскому. В мае 2018 году директора "Паспортно-визового сервиса" приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 1 млн 700 тысяч рублей.

Александр Жданов был задержан 23 марта 2018 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 декабря 2019 года судья Центрального районного суда огласил ему приговор: "Семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 1 159 800 руб., а также лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет и лишение специального звания "полковник внутренней службы".

Приговор в законную силу не вступил.