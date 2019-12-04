Хочешь долго жить – ешь перец чили: новое исследование ученых

Ученые из Китая обнародовали новое исследование о том, что острый перец чили помогает продлить жизнь.

Такие выводы они сделали в результате эксперимента на мухах. В течение длительного времени исследователи кормили насекомых капсаицином – веществом из жгучего перца чили. Они заметили, что особи меньше активничали днем. Но в результате оказалось, что 15% самок прожили дольше. Из этого ученые сделали вывод, что вещество из перца, с одной стороны, влияет на активность организма, а с другой – помогает продлить жизнь.

"Эксперты заявили, что у многих видов животных продолжительность жизни самцов меньше, что приводит к высокой восприимчивости к выявленному в перце веществу", – пишет pravda.ru