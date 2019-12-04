На проспекте Космонавтов в Барнауле заработали светофоры и фонари

На участок проспекта Космонавтов от проспекта Калинина до улицы Малахова вернули светофоры и освещение. Как сообщает пресс-служба мэрии, отключение произошло из-за судебного решения ограничить подачу электроэнергии на предприятии "Алтайский моторный завод". Тем временем в МУП "Барнаулгорсвет" уведомлений об этом информация не поступала.

"Для возобновления подачи электрической энергии было принято решение о перезаключение контракта на энергоснабжение с АО "Алтайэнергосбыт", необходимый пакет документов был предоставлен 29 ноября. 2 и 3 декабря "Барнаулгорсвет" устанавливал необходимое оборудование, — уточнили в мэрии.

Напомним, что барнаульца сообщили, что на крупном барнаульском проспекте не работают светофоры 27 ноября в социальных сетях.