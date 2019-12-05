Живые ёлки и неизменные снежные фигуры: как выглядел новогодний Барнаул 30 лет назад

Фото: архивный отдел администрации Барнаула
Сверкающий, с гирляндами и световыми фигурами – праздничный Барнаул не всегда был таким.
30 лет назад на улицах города стояли живые ели с самодельными игрушками. На главных площадях устанавливали, как и сегодня, впрочем, большие снежные фигуры и горки. И город наполнялся атмосферой праздника.
Ретроснимки новогоднего Барнаула в нашей фотоленте.
Комментарии
Ждём камментов "трава зеленее, солнце ярче", потому что было лучше.
5.12.2019 07:42
Читатель
Так и было....
Прости нас, Барнаул!
Как хороши были новогодние ёлки по сравнению с нынешним дурaцким коррупционным зелёным конусом!
Ну так раньше елка была елкой, а не ёршиками для чистки унитазов за миллионы.
Да-с, убогонько. И по прошествии тридцати лет, все выглядит также убого, как и в реальности)
На всех локациях бывал в то время, за исключением Народной площади, видимо и в те годы уже не любил окраины)
Искусственную елку считаю шагом в правильном направлении. И так масса деревьев остаётся бесхозными после 31-го, их жалко попросту.
И вообще, праздник зависит от настроения, а не от толщины кошелька.
07:42, лучше было все: и трава, и экология и продукты и люди, и уровень жизни...