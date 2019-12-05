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Живые ёлки и неизменные снежные фигуры: как выглядел новогодний Барнаул 30 лет назад

, ИА "Амител"
Ностальгические снимки советского Барнаула

Фото: архивный отдел администрации Барнаула

Сверкающий, с гирляндами и световыми фигурами – праздничный Барнаул не всегда был таким.

30 лет назад на улицах города стояли живые ели с самодельными игрушками. На главных площадях устанавливали, как и сегодня, впрочем, большие снежные фигуры и горки. И город наполнялся атмосферой праздника.

Ретроснимки новогоднего Барнаула в нашей фотоленте. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

5.12.2019 07:42
Читатель

Ждём камментов "трава зеленее, солнце ярче", потому что было лучше.

5.12.2019 07:48
- гость -

5.12.2019 07:42
Читатель

Так и было....

5.12.2019 07:51
329

Прости нас, Барнаул!
Как хороши были новогодние ёлки по сравнению с нынешним дурaцким коррупционным зелёным конусом!

5.12.2019 08:24
- гость -

Ну так раньше елка была елкой, а не ёршиками для чистки унитазов за миллионы.

5.12.2019 09:02
ек

Да-с, убогонько. И по прошествии тридцати лет, все выглядит также убого, как и в реальности)
На всех локациях бывал в то время, за исключением Народной площади, видимо и в те годы уже не любил окраины)
Искусственную елку считаю шагом в правильном направлении. И так масса деревьев остаётся бесхозными после 31-го, их жалко попросту.

И вообще, праздник зависит от настроения, а не от толщины кошелька.

5.12.2019 10:05
- гость -

07:42, лучше было все: и трава, и экология и продукты и люди, и уровень жизни...

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