Живые ёлки и неизменные снежные фигуры: как выглядел новогодний Барнаул 30 лет назад

Фото: архивный отдел администрации Барнаула

Сверкающий, с гирляндами и световыми фигурами – праздничный Барнаул не всегда был таким.

30 лет назад на улицах города стояли живые ели с самодельными игрушками. На главных площадях устанавливали, как и сегодня, впрочем, большие снежные фигуры и горки. И город наполнялся атмосферой праздника.

Ретроснимки новогоднего Барнаула в нашей фотоленте.