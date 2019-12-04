"Предатель родины". Актер Певцов попросил Познера уехать из России

Российский актер Дмитрий Певцов на своей странице в Instagram опубликовал обращение к Владимиру Познеру.

Артиста возмутило, что телеведущий назвал противников аборта мракобесами и выступил в поддержку ЛГБТ-сообществ. Он не согласился со словами Познера о том, что 10% людей рождаются гомосексуалистами или с рождения имеют гомосексуальные наклонности, а также назвал однополые отношения чудовищной болезнью и божьей карой.

"Володя, так манипулировать человеческими мозгами может только предатель своей родины. Не надо здесь жить, уезжай туда. Во Франции у тебя есть недвижимость, отдыхай там, молчи, не надо гадить в России", — обратился актер к ведущему.

При этом, на видео Певцов предстал в образе Сталина, которого он считает одним из величайших людей в истории.

Газета. ру связалась с Владимиром Познером и он заявил, что не будет отвечать на нападки. На эту тему телеведущий не намерен разговаривать ни с кем.