Люди прыгают из окон. Страшный пожар произошел в здании колледжа в Одессе

На третьем этаже шестиэтажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. Огонь распространился на все верхние этажи здания.

По словам очевидцев, спасаясь от огня люди прыгали из окон. На данный момент эвакуация из здания завершена, но связаться с четырьмя людьми, которые могли быть в нем, не удается.

Постройка горела открытым огнем, пламя вырывалось из окон и распространилось на обе стороны объекта.

Сообщается о 21 пострадавшем, пятеро из которых пожарные. Одна женщина, работавшая преподавателем в колледже, погибла.

Площадь возгорания составляет около 2 тысяч квадратных метров. Пожарные продолжают тушить огонь.