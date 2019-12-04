Минобороны расформирует воинскую часть, где рядовой Шамсутдинов устроил расстрел

Источник в Минобороны сообщил РБК, что воинская часть в Забайкалье, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, будет расформирована. По его словам, расформирование произойдет до конца года.

На ее базе расположится другая часть из Восточного военного округа.

Напомним, что 25 октября в воинской части в поселке Горном Забайкальского края военнослужащий расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли на месте, еще двое – тяжело ранены. Среди погибших и раненых были призывники из Алтайского края.