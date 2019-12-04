Ольга Бузова допустила сразу две ошибки в фамилии Льва Лещенко

Певица и телеведущая Ольга Бузова во время получения статуэтки "Золотой хит 2019" несколько раз ошиблась, произнося фамилию Льва Лещенко.
Выходя на сцену после народного артиста РСФСР, она переволновалась и исковеркала фамилию старожила российской эстрады.
"Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", - сказала Бузова со сцены, допустив сразу две ошибки в фамилии певца.
Сама Ольга даже не заметила своей ошибки и спокойно продолжила свою речь, однако после окончания церемонии вручения ее оговорка быстро разошлась по СМИ и социальным сетям.
Комментарии
"Ну, что, ротный, окропим снежок, красненьким". (с) "Эра милосердия"
Д ура что скажешь