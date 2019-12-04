Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что селедка под шубой является самым вредным блюдом на новогоднем столе россиян, сообщает "Газета.ру".

Она отметила, что существует отдельная категория блюд, сочетание продуктов в которых приводит к тяжелым последствиям. К таким блюдам она отнесла и данный салат.

По словам специалиста, овощи, которые содержатся в селедке под шубой, в вареном состоянии выделяют крахмал. Это вещество резко увеличивает, а затем сокращает уровень глюкозы в крови, от чего человек чувствует усталость.

Также из-за майонеза от употребления этого салата лучше отказаться диабетикам. А соль, которая содержится в рыбе, может повышать давление, что навредит людям с гипертонией.