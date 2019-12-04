Онколог рассказал, в каком возрасте нужно проверяться на рак

Руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения Александр Аллахвердян рассказал, как можно спрогнозировать возможное возникновение рака, пишут "Известия".

Врач напомнил, что онкология имеет наследственный характер и проверяться нужно начинать за 10 лет до наступления того возраста, когда у ваших родственников был обнаружен рак.

"Например, если один из ваших родителей умер от рака в 56 лет, то стоит более внимательно следить за своим здоровьем с 46 лет", – пояснил специалист.

Он добавил, что лучшим способом профилактики онкологических заболеваний является здоровый образ жизни. Также специалист порекомендовал проходить регулярные обследования.