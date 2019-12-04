Школьника из Челябинска заподозрили в изнасиловании девочки

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 11-летней школьницы в жилом доме в Челябинской области, пишет РИА "Новости".

"Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан", – прокомментировал агентству этот факт представитель СК.

От других комментариев в ведомстве отказались.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что ученик девятого класса челябинской школы совершил изнасилование девочки 2008 года рождения в квартире жилого дома в городе Златоусте. По данным собеседника издания, мальчик познакомился с потерпевшей в социальной сети и приехал из Челябинска в Златоуст, где каким-то образом снял квартиру.