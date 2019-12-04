Виктор Сухоруков призвал навсегда забыть о возможном продолжении фильма "Брат"

Актер Виктор Сухоруков призвал навсегда забыть об идее снять фильм "Брат 3", сообщает RT.

"Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно", – прокомментировал он слухи о возможном продолжении истории.

Даже если что-то будет сниматься, по словам Сухорукова, это будет не продолжение, а другой фильм. Как отметил актер, сиквела не может быть без участия в съемках "родителей" первоначальной идеи.