Дождь и мокрый снег обещают 5 декабря в Алтайском крае

В Алтайском крае в четверг днем, 5 декабря, ожидается -1...+4 градуса. В северо-западных районах местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением в южных районах до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.

Днем 6 декабря в регионе обещают -3...+2 градуса, в южных районах до +7°C. Ночью будет -0...-5 градусов, местами до -10°C.

В Барнауле 5 декабря ожидается -1...+1 градус. Преимущественно без осадков, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.