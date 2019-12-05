Врачи развеяли миф о пользе сауны при похудении

Американский кардиолог Рита Редберг отметила, что не существует никаких научных доказательств того, что сауны помогают людям сбросить вес, пишет "Здоровье Mail.ru".

"Нахождение в сауне абсолютно не приводит к значимой и долгосрочной потере веса. Все, что вы теряете, – это вода. Эта потеря веса полностью или частично исчезает, когда человек восстанавливает влагу после сеанса", – отметила она, посоветовав при посещении бани пить много воды.

При этом она все равно порекомендовала посещать сауны, но не ради похудения, а потому что это помогает дольше жить. Правда, причины феномена врач не объяснила, поскольку в научном мире это еще не выяснили. Возможно, польза заключается в избавлении от накопившегося стресса и выведении из организма лишней соли.